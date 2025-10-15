Глава Украинского государства Владимир Зеленский подписал закон о введении мер безопасности в школах. Они должны стать более защищенными для учеников и учителей и во время войны, и после ее завершения.

Это и закрепляет на законодательном уровне документ. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на карточку законопроекта на сайте парламента.

Смотрите также Ученики смогут сообщать о буллинге через специальную кнопку

Как усилят меры безопасности в школах?

Теперь четко определят правила пребывания на территории и в помещениях школ, доступа в учебные заведения, а также механизмы контроля за их соблюдением. Также в школах должны быть установлены ограждения или определены границы территории.

Обязательно должны быть в школах и технические средства для срочного вызова полиции – "тревожные кнопки".

Запрещают и пребывание на территории заведения посторонних лиц, а также лиц в состоянии опьянения или с опасными предметами.

Усиливают также требования к охране. В частности, к работе не смогут привлекать лиц с судимостями за насильственные преступления или травлю.

Глава комитета по вопросам образования, науки и инноваций ВРУ Сергей Бабак уточнил, что доступ в школы будут иметь только учителя, ученики и их родители.

Правила доступа на территорию школы будет определять руководитель учреждения, педагогический совет или трудовой коллектив. Типовой порядок доступа будут согласовывать с МОН и МВД.

Все, кто не является участниками образовательного процесса, могут иметь доступ на территорию школы только по согласованию с руководством школы – с директором или его заместителем.

Школы также должны быть оборудованы техническими средствами наблюдения.

Смотрите также Очень полезный для детей: в школах и садиках появился новый урок

Что известно об инициативе?