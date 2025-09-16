Правительство Украины приняло проект госбюджета на 2026 год и передало предложения на рассмотрение в Верховную Раду. На образование и науку предусмотрели 265,4 миллиарда гривен.

Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на сообщение в телеграмм-канале главы МОН Оксена Лисового. После обороны и безопасности образование – одна из приоритетных сфер.

Какую сумму предусмотрели на образование и науку?

Финансирование образования и науки на следующий год увеличили на 66,5 миллиардов гривен, если сравнить с нынешним с бюджетом.

Лисовой также рассказал об основных изменениях и планах на следующий год.

Прежде всего – повысить среднюю зарплату для педагогов на 50%. На эту потребность закладывается 41,8 миллиарда гривен,

– уточнил он.

И добавил, что чиновники предлагают повысить зарплаты в несколько этапов. С 1 января – на 30% и с 1 сентября 2026 года – на 20%. В этом году чиновники нашли средства на доплату, следующем году – на повышение.

Расширить реформу школьного питания на всех учеников с 1 октября 2026 года. С нового года бесплатные обеды будут продолжать получать ученики 1 – 4 классов и старшеклассники в прифронтовых регионах,

– добавил министр.

Со следующего учебного года, по его словам, программу расширят на всех учеников. На это предусмотрели 14,4 миллиарда гривен.

Продолжить инфраструктурные изменения в учебных заведениях. Строительство подземных школ-укрытий, обустройство лабораторий, обеспечение общин школьными автобусами – 15 миллиардов гривен (+3,2 миллиарда гривен до 2025),

– добавил глава МОН.

Также чиновники намерены повысить размер стипендий для 163 тысяч студентов. На это предусмотрели 6,6 миллиарда гривен (+1,2 миллиарда гривен до 2025).

Планируется также увеличить финансирование для поддержки проектов молодых ученых и ведущих высших учебных заведений, научных учреждений.

На финансирование научной сферы в бюджет закладываем рекордные 19,9 миллиардов гривен (+5,4 миллиарда до 2025). Кроме этого, создаем центры передового опыта по приоритетным направлениям и выполняем разработки по заказу бизнеса,

– рассказал Лисовой.

В МОН также сообщили, что правительство выделит 2,1 миллиарда гривен на закупку более 14 миллионов новых учебников. Это на треть больше чем в прошлом году.

Общие расходы Госбюджета – 2026 составят 4,8 триллиона гривен, из которых 2,8 триллиона гривен – на оборону и безопасность.

Сколько средств заложили на образование на этот год?

На образование и науку в Госбюджете на 2025 год предусмотрели 194,3 миллиарда гривен.

Ключевое направление – финансирование профессионального предвысшего и высшего образования.

На это направили 55,6 миллиардов гривен.

Еще 12 миллиардов гривен из бюджета – на доплаты учителям: по 1000 гривен ежемесячно с 1 января и по 2000 гривен – с 1 сентября 2025 года.

Подробнее – на фото.



Средства на образование на 2025 год / МОН