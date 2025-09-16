Уряд України ухвалив проєкт держбюджету на 2026 рік і передав пропозиції на розгляд до Верховної Ради. На освіту і науку передбачили 265,4 мільярда гривень.

Про це інформує 24 Канал з посиланням на повідомлення у телеграм-каналі очільника МОН Оксена Лісового. Після оборони та безпеки освіта – одна з пріоритетних сфер.

Яку суму передбачили на освіту і науку?

Фінансування освіти і науки на наступний рік збільшили на 66,5 мільярда гривень, якщо порівняти з цьогорічним з бюджетом.

Лісовий також розповів про основні зміни та плани на наступний рік.

Перш за все – підвищити середню зарплату для педагогів на 50%. На цю потребу закладається 41,8 мільярда гривень,

– уточнив він.

І додав, що посадовці пропонують підвищити зарплати у кілька етапів. З 1 січня – на 30% та з 1 вересня 2026 року – на 20%. Цьогоріч урядовці знайшли кошти на доплату, наступного року – на підвищення.

Розширити реформу шкільного харчування на всіх учнів з 1 жовтня 2026 року. З нового року безоплатні обіди продовжуватимуть отримувати учні 1 – 4 класів і старшокласники в прифронтових регіонах,

– додав міністр.

З наступного навчального року, за його словами, програму розширять на всіх учнів. На це передбачили 14,4 мільярда гривень.

Продовжити інфраструктурні зміни в закладах освіти. Будівництво підземних шкіл-укриттів, облаштування лабораторій, забезпечення громад шкільними автобусами – 15 мільярдів гривень (+3,2 мільярда гривень до 2025),

– додав очільник МОН.

Також урядовці мають намір підвищити розмір стипендій для 163 тисяч студентів. На це передбачили 6,6 мільярда гривень (+1,2 мільярда гривень до 2025).

Планують також збільшити фінансування для підтримки проєктів молодих учених та провідних закладів вищої освіти, наукових установ.

На фінансування наукової сфери у бюджет закладаємо рекордні 19,9 мільярда гривень (+5,4 мільярда до 2025). Окрім цього, створюємо центри передового досвіду за пріоритетними напрямами та виконуємо розробки на замовлення бізнесу,

– розповів Лісовий.

У МОН також повідомили, що уряд виділить 2,1 мільярда гривень на закупівлю понад 14 мільйонів нових підручників. Це на третину більше ніж торік.

Загальні видатки Держбюджету – 2026 становитимуть 4,8 трильйона гривень, з яких 2,8 трильйона гривень – на оборону та безпеку.

Скільки коштів заклали на освіту на цей рік?

На освіту й науку у Держбюджеті на 2025 рік передбачили 194,3 мільярда гривень.

Ключовий напрям – фінансування фахової передвищої та вищої освіти.

На це скерували 55,6 мільярда гривень.

Ще 12 мільярдів гривень з бюджету – на доплати вчителям: по 1000 гривень щомісяця з 1 січня та по 2000 гривень – з 1 вересня 2025 року.

Детальніше – на фото.



Кошти на освіту на 2025 рік / МОН