Правительство увеличило госзаказ для нескольких специальностей
Источник:Укринформ
Правительство Украины увеличило государственный заказ на 2023 год, в частности на медицинские специальности. Речь идет о подготовке специалистов медицинских специальностей, соцработников и рабочих кадров.
Количество таких мест выросло более тысячи для медицинских учебных заведений, рассказал глава правительства Денис Шмигаль во время заседания. При этом уточнил, в каких специалистах сейчас нуждается наше государство.
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Правительство увеличило госзаказ для нескольких специальностей
Шмигаль уточнил, что Украина сейчас нуждается больше в таких специалистах:
- реабилитологах;
- психологах;
- соцработниках.
Учли это в госзаказе на подготовку специалистов в 2023 году, который утвердит правительство. Для Министерства здравоохранения увеличиваем количество бюджетных мест более чем на тысячу,
– уточнил премьер.
Правительство также увеличивает количество мест для набора соцработников.
Постоянный представитель Кабмина в Раде Тарас Мельничук сообщил, что правительство таки согласовало объемы государственного заказа на подготовку специалистов, повышение квалификации и переподготовку кадров в 2023 году. На обучение за средства государства планируют принять 186,3 тысяч человек.
Утверждены объемы государственного заказа на подготовку специалистов, научных, научно-педагогических и рабочих кадров, повышение квалификации и переподготовку кадров в 2023 году и перечень государственных заказчиков,
– уточнил Мельничук.
Важно НМТ и вступительная кампания 2023 года: все, что должны знать абитуриенты
Вступительная кампания – 2023: кратко
- В 2023 году запланировали две сессии НМТ – 2023: основную и дополнительную.
- Основная состоялась в течение 5 – 23 июня. Дополнительная продлится в течение 11 – 24 июля.
- Участие в дополнительной сессии могут принять те абитуриенты, которые по уважительным причинам не могли сдавать тесты во время основной.
- НМТ содержит задачи по трем предметам. Два обязательных – украинский язык, математика – и один предмет на выбор – история Украины, иностранный язык (английский, немецкий, французский или испанский), биология, физика, химия.
- Тесты выпускники сдают в специально оборудованных компьютерных аудиториях учебных заведений – временных экзаменационных центрах (ТЭЦ). Их создали как в Украине, так и в некоторых странах за границей.
- Официальные результаты НМТ по шкале 100 – 200 баллов разместили в персональном электронном кабинете поступающего.
- Вступительная кампания в 2023 году будет проходить дистанционно через электронные кабинеты абитуриента.
- Их регистрация началась 1 июля.
- Прием заявлений и документов от поступающих продлится с 19 по 31 июля.