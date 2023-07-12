Правительство Украины увеличило государственный заказ на 2023 год, в частности на медицинские специальности. Речь идет о подготовке специалистов медицинских специальностей, соцработников и рабочих кадров.

Количество таких мест выросло более тысячи для медицинских учебных заведений, рассказал глава правительства Денис Шмигаль во время заседания. При этом уточнил, в каких специалистах сейчас нуждается наше государство.

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Правительство увеличило госзаказ для нескольких специальностей

Шмигаль уточнил, что Украина сейчас нуждается больше в таких специалистах:

реабилитологах;

психологах;

соцработниках.

Учли это в госзаказе на подготовку специалистов в 2023 году, который утвердит правительство. Для Министерства здравоохранения увеличиваем количество бюджетных мест более чем на тысячу,

– уточнил премьер.

Правительство также увеличивает количество мест для набора соцработников.

Постоянный представитель Кабмина в Раде Тарас Мельничук сообщил, что правительство таки согласовало объемы государственного заказа на подготовку специалистов, повышение квалификации и переподготовку кадров в 2023 году. На обучение за средства государства планируют принять 186,3 тысяч человек.

Утверждены объемы государственного заказа на подготовку специалистов, научных, научно-педагогических и рабочих кадров, повышение квалификации и переподготовку кадров в 2023 году и перечень государственных заказчиков,

– уточнил Мельничук.

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