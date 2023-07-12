Правительство увеличило госзаказ для нескольких специальностей

12 июля 2023, 16:07
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Источник:

Укринформ

Правительство Украины увеличило государственный заказ на 2023 год, в частности на медицинские специальности. Речь идет о подготовке специалистов медицинских специальностей, соцработников и рабочих кадров.

Количество таких мест выросло более тысячи для медицинских учебных заведений, рассказал глава правительства Денис Шмигаль во время заседания. При этом уточнил, в каких специалистах сейчас нуждается наше государство.

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Правительство увеличило госзаказ для нескольких специальностей

Шмигаль уточнил, что Украина сейчас нуждается больше в таких специалистах:

  • реабилитологах;
  • психологах;
  • соцработниках.

Учли это в госзаказе на подготовку специалистов в 2023 году, который утвердит правительство. Для Министерства здравоохранения увеличиваем количество бюджетных мест более чем на тысячу,
– уточнил премьер.

Правительство также увеличивает количество мест для набора соцработников.

Постоянный представитель Кабмина в Раде Тарас Мельничук сообщил, что правительство таки согласовало объемы государственного заказа на подготовку специалистов, повышение квалификации и переподготовку кадров в 2023 году. На обучение за средства государства планируют принять 186,3 тысяч человек.

Утверждены объемы государственного заказа на подготовку специалистов, научных, научно-педагогических и рабочих кадров, повышение квалификации и переподготовку кадров в 2023 году и перечень государственных заказчиков,
– уточнил Мельничук.

Важно НМТ и вступительная кампания 2023 года: все, что должны знать абитуриенты

Вступительная кампания – 2023: кратко

  • В 2023 году запланировали две сессии НМТ – 2023: основную и дополнительную.
  • Основная состоялась в течение 5 – 23 июня. Дополнительная продлится в течение 11 – 24 июля.
  • Участие в дополнительной сессии могут принять те абитуриенты, которые по уважительным причинам не могли сдавать тесты во время основной.
  • НМТ содержит задачи по трем предметам. Два обязательных – украинский язык, математика – и один предмет на выбор – история Украины, иностранный язык (английский, немецкий, французский или испанский), биология, физика, химия.
  • Тесты выпускники сдают в специально оборудованных компьютерных аудиториях учебных заведений – временных экзаменационных центрах (ТЭЦ). Их создали как в Украине, так и в некоторых странах за границей.
  • Официальные результаты НМТ по шкале 100 – 200 баллов разместили в персональном электронном кабинете поступающего.
  • Вступительная кампания в 2023 году будет проходить дистанционно через электронные кабинеты абитуриента.
  • Их регистрация началась 1 июля.
  • Прием заявлений и документов от поступающих продлится с 19 по 31 июля.
Автор: Марія Волошин