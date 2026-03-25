Поздравления с Благовещением на украинском языке: открытки и поздравления в прозе и стихах

Поздравления к одному из самых больших христианских праздников Благовещения, 25 марта приятно получить каждому. Этот праздник сочетает традиции христианства и народные – веру в спасение, теплую весну и щедрый урожай.

В светлый день Благовещения Пресвятой Богородицы хочется делиться добром и искренними словами. Этот праздник напоминает: даже одна добрая весть может изменить все. Поэтому не забудьте поздравить родных и близких, подарив им частичку тепла и надежды.

Как тепло поздравить с Благовещением?

Один из крупнейших христианских праздников, который отмечают 25 марта, по новому календарю – это Благовещение. Оно символизирует момент, когда архангел Гавриил возвестил Деву Марию о рождении Иисуса Христа. Из этой новости заложилась вера в спасение человечества, надежда на обновление, свет и радость для души.

Именно поэтому слово "Благовещение" означает – благая, то есть добрая, радостная весть.

Традиционно в этот день в храмах служат торжественную литургию. Разрешается ослабление поста – можно есть рыбу и морепродукты. Но нельзя выполнять тяжелый физический труд, шить или прясть. Говорили "На Благовещение и птичка гнезда не вьет" – это день отдыха, когда не следует начинать новых дел. Считалось, что в этот день "небо открывается", и молитвы особенно действенны.

Это прекрасная возможность поздравить близких с этим большим весенним праздником, отправив поздравления и открытки.

С Благовещением Вас! Пусть благая весть архангела Гавриила наполнит Ваше сердце светом и надеждой. Желаю мира в доме, радости в душе и Божьего благословения на все добрые дела. Пусть весна принесет обновление, а вера – силу и вдохновение.

На Благовещение весна расцветает,

Небо молитвы наши принимает.

Пусть Божья ласка в сердце живет,

А счастье и добро в дом принесет.

С праздником Благовещения! Пусть благая весть этого дня принесет в Вашу жизнь мир и гармонию. Пусть каждое утро начинается с радости, а каждый вечер завершается благодарностью.

С праздником! Сегодня небо открыто для молитвы, а сердце – для света. Пусть Благовещение подарит Вам спокойствие, тепло и веру в добрые перемены.

С праздником Благовещения! Пусть в Вашей жизни всегда будет место для доброй вести, искренней радости и Божьего благословения. Пусть этот день станет началом новых радостей, а каждый миг будет наполнен теплом и любовью.

Благовещение крылья раскрывает,

Надежду и любовь в сердце вселяет.

Пусть мир и добро в дом придет,

А счастье никогда Вас не покидает.

В светлый день Благовещения желаю, чтобы каждая добрая весть находила дорогу к вашему сердцу, а вера укрепляла и вдохновляла на добрые дела. Пусть вместе с благовестной вестью в вашу жизнь войдут покой, радость и надежда, а все тревоги развеются, как весенний туман.

Какие народные приметы на Благовещение?

В украинской традиции это также праздник весны, поскольку он близок к весеннему равноденствию, считалось, что от этого дня "земля просыпается", а птицы возвращаются из теплых краев. Поэтому в этот день наблюдали за природой и делали прогнозы на погоду и урожай.

Если на Благовещение тепло и солнечно – Пасха будет теплой.

Если идет дождь – лето будет урожайным.

Если на Благовещение уже сидят аисты на яйцах, весна будет теплая.

Теплой будет весна, если в канун Благовещения ночь теплая, а если идет снег и мороз, то весна будет поздней, холода могут продержаться до мая.

Если на Благовещение дождь идет, то хорошо уродится рожь.

Если в этот день (или вечер) гроза – год будет урожайным на орехи, если дождь – осенью следует ждать урожая грибов, а если снег – лето не будет урожайным.

Благовещение – это не только церковный праздник, но и день, когда украинцы издавна наблюдали за природой, видя в нем знаки будущего года. Оно сочетает духовную глубину с народными традициями, а поздравления этого дня всегда наполнены светом, верой и надеждой.