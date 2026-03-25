У світлий день Благовіщення Пресвятої Богородиці хочеться ділитися добром і щирими словами. Це свято нагадує: навіть одна добра звістка може змінити все. Тож не забудьмо привітати рідних і близьких, подарувавши їм частинку тепла та надії.

Як тепло привітати з Благовіщенням?

Одне з найбільших християнських свят, яке відзначають 25 березня, за новим календарем – це Благовіщення. Воно символізує момент, коли архангел Гавриїл сповістив Діву Марію про народження Ісуса Христа. З цієї новини заклалася віра в спасіння людства, надія на оновлення, світло і радість для душі.

Саме тому слово "Благовіщення" означає – блага, тобто добра, радісна звістка.

Традиційно цього дня у храмах служать урочисту літургію. Дозволяється послаблення посту – можна їсти рибу та морепродукти. Але не можна виконувати важку фізичну працю, шити чи прясти. Казали "На Благовіщення й пташка гнізда не в’є" – це день відпочинку, коли не слід починати нових справ. Вважалося, що цього дня "небо відкривається", і молитви особливо дієві.

Це чудова нагода привітати близьких з цим великим весняним святом, надіславши вітання та листівки.

***

З Благовіщенням Вас! Нехай блага звістка архангела Гавриїла наповнить Ваше серце світлом і надією. Бажаю миру у домі, радості у душі та Божого благословення на всі добрі справи. Нехай весна принесе оновлення, а віра – силу й натхнення.

***

На Благовіщення весна розквітає,

Небо молитви наші приймає.

Хай Божа ласка у серці живе,

А щастя й добро у дім принесе.

***

Зі святом Благовіщення! Нехай блага звістка цього дня принесе у Ваше життя мир і гармонію. Хай кожен ранок починається з радості, а кожен вечір завершується вдячністю.

***

Зі святом! Сьогодні небо відкрите для молитви, а серце – для світла. Нехай Благовіщення подарує Вам спокій, тепло й віру в добрі зміни.

***

Зі святом Благовіщення! Хай у Вашому житті завжди буде місце для доброї звістки, щирої радості й Божого благословення. Нехай цей день стане початком нових радощів, а кожна мить буде наповнена теплом і любов’ю.

***

Благовіщення крила розкриває,

Надію й любов у серце вселяє.

Хай мир і добро у дім завітає,

А щастя ніколи Вас не покидає.

***

У світлий день Благовіщення бажаю, щоб кожна добра звістка знаходила дорогу до вашого серця, а віра зміцнювала і надихала на добрі справи. Нехай разом із благовісною звісткою у ваше життя увійдуть спокій, радість і надія, а всі тривоги розвіються, мов весняний туман.

Які народні прикмети на Благовіщення?

В українській традиції це також свято весни, оскільки воно близьке до весняного рівнодення, вважалося, що від цього дня "земля прокидається", а птахи повертаються з вирію. Тому цього дня спостерігали за природою та робили прогнози на погоду та врожай.

Якщо на Благовіщення тепло й сонячно – Великдень буде теплим.

Якщо йде дощ – літо буде врожайним.

Якщо на Благовіщення вже сидять лелеки на яйцях, весна буде тепла.

Теплою буде весна, якщо у переддень Благовіщення ніч тепла, а якщо іде сніг та мороз, то весна буде пізньою, холоди можуть протриматися до травня.

Якщо на Благовіщення дощ іде, то добре вродить жито.

Якщо цього дня (або вечір) гроза – рік буде врожайним на горіхи, якщо дощить – восени слід чекати врожаю грибів, а якщо сніг – літо не буде врожайним.

Благовіщення – це не лише церковне свято, а й день, коли українці здавна спостерігали за природою, вбачаючи в ньому знаки майбутнього року. Воно поєднує духовну глибину з народними традиціями, а привітання цього дня завжди наповнені світлом, вірою та надією.