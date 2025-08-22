В украинском языке есть немало красивых аутентичных слов. В частности, для обозначения блюд и напитков.

Зато земляки любят употреблять заимствования. Поэтому 24 Канал подскажет, как интересно заменить несколько названий блюд.

Смотрите также Как на украинском назвать горизонт: вы будете удивлены, сколько благозвучных названий существует

Как пюре и котлета будут на украинском?

Предлагаем варианты нескольких названий от популярного шеф-повара и ресторатора Евгения Клопотенко.

В своем Instagram Клопотенко объяснил, как на самом деле называется котлета, картофельное пюре и всем известный батон.

Много еды, которую мы называем нашей украинской домашней кухней, таковой не является. Например, котлеты, пюре, батон или соус,

– рассказал Клопотенко.

Звездный повар при этом объяснил, что в переводе с французского "котлета" означает "рубить":

Правильно говорить не "котлета", а "січеник". Не пюре – а товчанка, потому что надо толочь картофель,

– объяснил он.

Также Клопотенко рассказал, что такого хлеба как батон не существовало, пока он не появился в Союзе. При этом добавил, что батон означает "палка".

И не соус, а підлива или підбиванка,

– акцентировал шеф-повар.

И добавил, что украинцы имеют все свое, но не всегда это используют.