Больше не говорите "пюре и котлета": какие замечательные названия есть в украинском языке
- Евгений Клопотенко предлагает заменить заимствованные названия блюд на аутентичные украинские слова.
- В частности: "котлета" – на "січеник", "пюре" – на "товчанка", "соус" – на "підлива" или "підбиванка".
В украинском языке есть немало красивых аутентичных слов. В частности, для обозначения блюд и напитков.
Зато земляки любят употреблять заимствования. Поэтому 24 Канал подскажет, как интересно заменить несколько названий блюд.
Смотрите также Как на украинском назвать горизонт: вы будете удивлены, сколько благозвучных названий существует
Как пюре и котлета будут на украинском?
Предлагаем варианты нескольких названий от популярного шеф-повара и ресторатора Евгения Клопотенко.
В своем Instagram Клопотенко объяснил, как на самом деле называется котлета, картофельное пюре и всем известный батон.
Много еды, которую мы называем нашей украинской домашней кухней, таковой не является. Например, котлеты, пюре, батон или соус,
– рассказал Клопотенко.
Звездный повар при этом объяснил, что в переводе с французского "котлета" означает "рубить":
Правильно говорить не "котлета", а "січеник". Не пюре – а товчанка, потому что надо толочь картофель,
– объяснил он.
Также Клопотенко рассказал, что такого хлеба как батон не существовало, пока он не появился в Союзе. При этом добавил, что батон означает "палка".
И не соус, а підлива или підбиванка,
– акцентировал шеф-повар.
И добавил, что украинцы имеют все свое, но не всегда это используют.
- Мы также рассказывали, какие самые длинные слова украинского языка.