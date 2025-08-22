В українській мові є чимало красивих автентичних слів. Зокрема, на позначення страв і напоїв.

Натомість краяни люблять вживати запозичення. Тож 24 Канал підкаже, як цікаво замінити кілька назв страв.

Дивіться також Як українською назвати горизонт: ви будете здивовані, скільки милозвучних назв існує

Як пюре і котлета будуть українською?

Пропонуємо варіанти кількох назв від популярного шеф-кухара та ресторатора Євгена Клопотенка.

У своєму Instagram Клопотенко пояснив, як насправді називається котлета, картопляне пюре та всім відомий батон.

Багато їжі, яку ми називаємо нашою українською домашньою кухнею, такою не є. Наприклад, котлети, пюре, батон або соус,

– розповів Клопотенко.

Зірковий кухар при цьому пояснив, що у перекладі з французької "котлета" означає "рубати":

Правильно говорити не "котлета", а "січеник". Не пюре – а товчанка, тому що треба товкти картоплю,

– пояснив він.

Також Клопотенко розповів, що такого хліба як батон не існувало, поки він не з'явився у Союзі. При цьому додав, що батон означає "палиця".

І не соус, а підлива або підбиванка,

– акцентував шеф-кухар.

І додав, що українці мають усе своє, але не завжди це використовують.