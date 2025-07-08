На соловьином общаются более 45 миллионов человек. Он также отличается от других восточнославянских языков благозвучностью и уникальными словами и правилами.
Украинский язык насчитывает около 256 тысяч слов. Может похвастаться колоритными диалектизмами, архаизмами, неологизмами и вообще значительным количеством интересных и необычных не только для иностранцев, но и для самих украинцев слов. Специалисты Института украинского языка НАН отмечали, что благодаря всем этим словам, включая различные термины, объем лексикона достигает до миллиона слов.
Общие сведения о длинных словах в украинском языке
Есть ли большие слова в украинском языке
Есть в украинском языке и слова-рекордсмены по количеству букв. Они вызывают сложности у немалого количества говорящих, ведь не все могут произнести эти слова с первого раза. Таких слов по меньшей мере три. Поэтому рассказываем, какие самые длинные большие слова "спрятались" в украинском языке и что они означают.
Топ самых длинных слов украинского языка
Филологи отмечают, что самое длинное слово в каждом языке зависит от правил его словообразования, а также от типов слов, которые разрешены для рассмотрения.
Самое длинное украинское слово, которое зафиксировали в Книге рекордов Украины, состоит из 31 буквы. И это слово "рентгеноелектрокардіографічного".
Какое самое длинное слово в украинском языке
А самое длинное слово украинского языка насчитывает аж 38 букв. Оно обозначает название химического вещества "а-фторсульфо-нилоксиалканперфторкарбонова кислота". Это самое длинное слово украинского языка исследователи обнаружили в журнале "Химическая промышленность Украины".
Какое самое длинное слово украинского языка / Freepik
Другие примеры самых длинных слов в украинском языке
Исследователи украинской культуры также выделили еще одно самое большое украинское слово. Тамара Кияница из калиновского музея украинской старины отмечала, что самым длинным словом в украинском языке является "дихлордифенілтрихлорметилметан". Оно обозначает химическое название вещества, известное как ДДТ (аббревиатура от английского Dichlorodiphenyltrichloroethane). Слово содержит аж 30 букв. Это синтетический органический инсектицид. Его используют для борьбы с комарами, вредителями хлопчатника, соевых бобов, арахиса. Дихлордифенилтрихлорметилметан называют одним из немногих действительно эффективных средств против саранчи. Однако во многих странах его таки запрещают использовать из-за того, что вещество может накапливаться в организме животных и человека.
Интересные факты о дихлордифенилтрихлорметилметане
Впервые дихлордифенилтрихлорметилметан синтезировали в 1874 году. Однако инсектицидные его свойства обнаружил только в 1939 году швейцарский химик Пауль Мюллер. За эту работу его наградили Нобелевской премией по физиологии и медицине в 1948 году.
Вышеупомянутый синтетический органический инсектицид широко использовали во всем мире во время Второй мировой войны. Он помогал бороться с малярией, тифом и другими заболеваниями, которые переносили насекомые. А после войны вещество пригодилось аграриям для защиты растений от вредителей.
Именно эти три сложные украинские слова относятся к рекордным из-за количества букв и то, что их не так легко произнести с первого раза.
Трудно ли произносить длинные слова / Freepik
Почему трудно определить одно самое длинное слово
В целом трудно определить одно самое длинное слово в украинском языке. На это есть несколько причин. К ним относятся:
- постоянное появление новых терминов;
- наличие различных источников информации;
- субъективность.
Какие еще есть длинные украинские слова
Однако в украинском языке есть и другие длинные слова – не такие большие по количеству букв, однако также могут вызвать трудности при произношении. Приведем примеры таких сложных иногда слов. Заметим при этом, что многие из них – новые и входят в список неологизмов иноязычного происхождения.
- Гідроелектростанція;
- внутрішньоконтинентальний;
- авіаконструктор;
- орфографічний;
- загальноосвітній;
- реконструюються;
- забарикадувалися;
- використовуватимуться;
- демілітаризований;
- конструкторське;
- мікрогідроелектростанція;
- мінігідроелектростанція;
- запам'ятовувати;
- дніпропетровському;
- реструктуризований;
- реконструктивний;
- дистриб'юторського;
- бронетранспортерів;
- перевірятимуться;
- адресуватиметься;
- комп'ютернолінгвістичний;
- контактоустановлювальний;
- професорсько-викладацьким;
- багатонаціональних;
- цистопростатовезикулектомія;
- церковнослов'янська;
- вагонозавантажувальний;
- контрпропагандистський;
- сільгосптоваровиробник;
- вакциноконтрольований;
- високоінтелектуальний;
- внутрішньоекономічний;
- загальнокомбінатський;
- середньомагістральний;
- сільськогосподарський;
- словникозорієнтований;
- цитоспектрофотометрія;
- абеталіпопротеїнемія;
- антиімперіалістичний;
- взаємодоповнюваність;
- держпродспоживслужба;
- загальноєвропейський;
- загальнопедагогічний;
- зовнішньоекономічний;
- мультидисциплінарний;
- мультикоронавірусний;
- мультипарадигмальний;
- облдержадміністрація;
- південнослов'янський;
- райдержадміністрація;
- середньозабезпечений.
Как образуются длинные слова в украинском языке
Часть из приведенных слов являются сложными. То есть они образованы с помощью составления двух или более основ. Некоторые из них являются сложносокращенными. Говорится о тех, что образованы с помощью составления начальных частей двух и более слов.
Такие слова можно образовать:
- составлением части каждого из образовательных слов, которые образуют словосочетание (укрлит);
- составлением части и целого образовательного слова (райадминистрация);
- сложением начальных звуков образовательных слов (выш – высшая школа)
Если слова сокращены до своих начальных букв, то образованные в результате такого составления новые слова называют аббревиатурами. Их можно образовать благодаря составлению начальных букв образовательных слов. К примеру, ЗВО – заведение высшего образования.
Сложносокращенные слова и производные от них надо писать вместе. Например, облгосадминистрация.
Как образуются длинные слова в украинском языке / Freepik
Какая самая длинная аббревиатура в украинском языке
Самая длинная аббревиатура в украинском языке состоит аж из 11 букв. Это ЦНИИИТЭДМТП. Ее можно расшифровать как "Центральный научно-исследовательский институт информации и технико-экономических исследований по материально-техническому снабжению".
Как правильно произносить и запоминать самые длинные слова
Такие слова могут стать вашим “камнем преткновения” во время произношения, если придется произносить их четко и быстро. Поэтому специалисты советуют тщательно и регулярно работать с произношением таких слов и их интонацией. Пока не станут для вас привычными.
Эксперты при этом разработали полезные советы для тех, кто хочет запомнить и четко произносить сложные и длинные слова. В запоминании помогут:
- разделение таких слов на части;
- понимание их структуры;
- визуализация и ассоциации;
- повторение.
Для эффективного произношения стоит:
- разделять слова на слоги ("ког-ни-тив-но-по-ве-дин-ко-ва");
- запоминать ударение;
- произносить примеры вслух;
- повторять их;
- привлечь транскрипцию, чтобы правильно произносить звуки;
- прослушивать произношение слова;
- прибегнуть к письму слова;
- привлекать слова в контекст;
- запоминать эмоции и ассоциации, которые вызывает слово.
Интересные факты о самых длинных словах в украинском языке
Украинцы обычно используют в повседневной речи сокращении варианты больших слов. Что интересно, отдельные слова могут иметь даже несколько вариантов написания. А произношение долго слова может представлять трудности как для носителя языка, так и для иностранца.
Интересные факты о длинных словах в украинском языке / Freepik
Какие самые сложные украинские слова для иностранцев
Так, немало украинских слов, которые кажутся не сложными для украинцев, являются таковыми для изучения и произношения для иностранцев. Среди них есть и длинные слова. По мнению британца, который учит наш язык, сложные в нашем языке, к примеру, такие слова:
- відповідальність;
- використовувати;
- вищезазначені и тому подобное.
Редактор Элисон из США, которая изучала наш язык, признается: очень любит именно длинные слова, которые содержат большое количество согласных. Например, слово "використовувати". Иностранке кажется забавным, что слову, которое в украинском языке имеет аж 15 букв, в английском соответствует то, которое имеет только 3.
А Оливер из Эстонии выделил слово "незалежність". Для него это – не просто слово, ведь украинцы ежедневно доказывают его важность и истину.
Бастиан из Чили зато признается в любви мелодичности украинского языка. В частности, выделяет такие слова как "бурштиновий", "наполегливість".
В будущем список больших слов может пополняться, ведь язык меняется и каждый раз предлагает нам новые интересные слова для употребления.