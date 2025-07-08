На соловьином общаются более 45 миллионов человек. Он также отличается от других восточнославянских языков благозвучностью и уникальными словами и правилами.

Украинский язык насчитывает около 256 тысяч слов. Может похвастаться колоритными диалектизмами, архаизмами, неологизмами и вообще значительным количеством интересных и необычных не только для иностранцев, но и для самих украинцев слов. Специалисты Института украинского языка НАН отмечали, что благодаря всем этим словам, включая различные термины, объем лексикона достигает до миллиона слов.

Общие сведения о длинных словах в украинском языке

Есть ли большие слова в украинском языке

Есть в украинском языке и слова-рекордсмены по количеству букв. Они вызывают сложности у немалого количества говорящих, ведь не все могут произнести эти слова с первого раза. Таких слов по меньшей мере три. Поэтому рассказываем, какие самые длинные большие слова "спрятались" в украинском языке и что они означают.

Топ самых длинных слов украинского языка

Филологи отмечают, что самое длинное слово в каждом языке зависит от правил его словообразования, а также от типов слов, которые разрешены для рассмотрения.

Самое длинное украинское слово, которое зафиксировали в Книге рекордов Украины, состоит из 31 буквы. И это слово "рентгеноелектрокардіографічного".

Какое самое длинное слово в украинском языке

А самое длинное слово украинского языка насчитывает аж 38 букв. Оно обозначает название химического вещества "а-фторсульфо-нилоксиалканперфторкарбонова кислота". Это самое длинное слово украинского языка исследователи обнаружили в журнале "Химическая промышленность Украины".



Какое самое длинное слово украинского языка / Freepik

Другие примеры самых длинных слов в украинском языке

Исследователи украинской культуры также выделили еще одно самое большое украинское слово. Тамара Кияница из калиновского музея украинской старины отмечала, что самым длинным словом в украинском языке является "дихлордифенілтрихлорметилметан". Оно обозначает химическое название вещества, известное как ДДТ (аббревиатура от английского Dichlorodiphenyltrichloroethane). Слово содержит аж 30 букв. Это синтетический органический инсектицид. Его используют для борьбы с комарами, вредителями хлопчатника, соевых бобов, арахиса. Дихлордифенилтрихлорметилметан называют одним из немногих действительно эффективных средств против саранчи. Однако во многих странах его таки запрещают использовать из-за того, что вещество может накапливаться в организме животных и человека.

Интересные факты о дихлордифенилтрихлорметилметане

Впервые дихлордифенилтрихлорметилметан синтезировали в 1874 году. Однако инсектицидные его свойства обнаружил только в 1939 году швейцарский химик Пауль Мюллер. За эту работу его наградили Нобелевской премией по физиологии и медицине в 1948 году.

Вышеупомянутый синтетический органический инсектицид широко использовали во всем мире во время Второй мировой войны. Он помогал бороться с малярией, тифом и другими заболеваниями, которые переносили насекомые. А после войны вещество пригодилось аграриям для защиты растений от вредителей.

Именно эти три сложные украинские слова относятся к рекордным из-за количества букв и то, что их не так легко произнести с первого раза.



Трудно ли произносить длинные слова / Freepik

Почему трудно определить одно самое длинное слово

В целом трудно определить одно самое длинное слово в украинском языке. На это есть несколько причин. К ним относятся:

постоянное появление новых терминов;

наличие различных источников информации;

субъективность.

Какие еще есть длинные украинские слова

Однако в украинском языке есть и другие длинные слова – не такие большие по количеству букв, однако также могут вызвать трудности при произношении. Приведем примеры таких сложных иногда слов. Заметим при этом, что многие из них – новые и входят в список неологизмов иноязычного происхождения.

Гідроелектростанція;

внутрішньоконтинентальний;

авіаконструктор;

орфографічний;

загальноосвітній;

реконструюються;

забарикадувалися;

використовуватимуться;

демілітаризований;

конструкторське;

мікрогідроелектростанція;

мінігідроелектростанція;

запам'ятовувати;

дніпропетровському;

реструктуризований;

реконструктивний;

дистриб'юторського;

бронетранспортерів;

перевірятимуться;

адресуватиметься;

комп'ютернолінгвістичний;

контактоустановлювальний;

професорсько-викладацьким;

багатонаціональних;

цистопростатовезикулектомія;

церковнослов'янська;

вагонозавантажувальний;

контрпропагандистський;

сільгосптоваровиробник;

вакциноконтрольований;

високоінтелектуальний;

внутрішньоекономічний;

загальнокомбінатський;

середньомагістральний;

сільськогосподарський;

словникозорієнтований;

цитоспектрофотометрія;

абеталіпопротеїнемія;

антиімперіалістичний;

взаємодоповнюваність;

держпродспоживслужба;

загальноєвропейський;

загальнопедагогічний;

зовнішньоекономічний;

мультидисциплінарний;

мультикоронавірусний;

мультипарадигмальний;

облдержадміністрація;

південнослов'янський;

райдержадміністрація;

середньозабезпечений.

Как образуются длинные слова в украинском языке

Часть из приведенных слов являются сложными. То есть они образованы с помощью составления двух или более основ. Некоторые из них являются сложносокращенными. Говорится о тех, что образованы с помощью составления начальных частей двух и более слов.

Такие слова можно образовать:

составлением части каждого из образовательных слов, которые образуют словосочетание (укрлит);

составлением части и целого образовательного слова (райадминистрация);

сложением начальных звуков образовательных слов (выш – высшая школа)

Если слова сокращены до своих начальных букв, то образованные в результате такого составления новые слова называют аббревиатурами. Их можно образовать благодаря составлению начальных букв образовательных слов. К примеру, ЗВО – заведение высшего образования.

Сложносокращенные слова и производные от них надо писать вместе. Например, облгосадминистрация.



Как образуются длинные слова в украинском языке / Freepik

Какая самая длинная аббревиатура в украинском языке

Самая длинная аббревиатура в украинском языке состоит аж из 11 букв. Это ЦНИИИТЭДМТП. Ее можно расшифровать как "Центральный научно-исследовательский институт информации и технико-экономических исследований по материально-техническому снабжению".

Как правильно произносить и запоминать самые длинные слова

Такие слова могут стать вашим “камнем преткновения” во время произношения, если придется произносить их четко и быстро. Поэтому специалисты советуют тщательно и регулярно работать с произношением таких слов и их интонацией. Пока не станут для вас привычными.

Эксперты при этом разработали полезные советы для тех, кто хочет запомнить и четко произносить сложные и длинные слова. В запоминании помогут:

разделение таких слов на части;

понимание их структуры;

визуализация и ассоциации;

повторение.

Для эффективного произношения стоит:

разделять слова на слоги ("ког-ни-тив-но-по-ве-дин-ко-ва");

запоминать ударение;

произносить примеры вслух;

повторять их;

привлечь транскрипцию, чтобы правильно произносить звуки;

прослушивать произношение слова;

прибегнуть к письму слова;

привлекать слова в контекст;

запоминать эмоции и ассоциации, которые вызывает слово.

Интересные факты о самых длинных словах в украинском языке

Украинцы обычно используют в повседневной речи сокращении варианты больших слов. Что интересно, отдельные слова могут иметь даже несколько вариантов написания. А произношение долго слова может представлять трудности как для носителя языка, так и для иностранца.



Интересные факты о длинных словах в украинском языке / Freepik

Какие самые сложные украинские слова для иностранцев

Так, немало украинских слов, которые кажутся не сложными для украинцев, являются таковыми для изучения и произношения для иностранцев. Среди них есть и длинные слова. По мнению британца, который учит наш язык, сложные в нашем языке, к примеру, такие слова:

відповідальність;

використовувати;

вищезазначені и тому подобное.

Редактор Элисон из США, которая изучала наш язык, признается: очень любит именно длинные слова, которые содержат большое количество согласных. Например, слово "використовувати". Иностранке кажется забавным, что слову, которое в украинском языке имеет аж 15 букв, в английском соответствует то, которое имеет только 3.

А Оливер из Эстонии выделил слово "незалежність". Для него это – не просто слово, ведь украинцы ежедневно доказывают его важность и истину.

Бастиан из Чили зато признается в любви мелодичности украинского языка. В частности, выделяет такие слова как "бурштиновий", "наполегливість".

В будущем список больших слов может пополняться, ведь язык меняется и каждый раз предлагает нам новые интересные слова для употребления.