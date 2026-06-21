Не только пастбище: что означает древнее украинское слово "блуква"

Многие украинцы, возможно, слышали слово "блуква" в детстве, когда летом приезжали в деревню и помогали по хозяйству. Это старинное название, связанное с выпасом скота и сельским бытом.

В украинском языке есть немало слов, которые сегодня можно услышать преимущественно в селах или от пожилых людей; одно из таких – "блуква". Так называли место, куда выгоняли скот на выпас, в частности коров; это слово связано с традиционной сельской жизнью, когда уход за скотом был важной частью повседневного быта украинцев, сообщает "Горох".

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Что означает слово "блуква"

"Блуква" – это пастбище, выгон или место на лугах, где выпасали скот. Чаще всего так называли участок земли возле села, куда выводили коров пастись.

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В прошлом, когда во многих украинских семьях держали коров, лошадей или другой скот, такие места были привычной частью жизни общины. Летом скот выгоняли на луга, где он мог свободно питаться травой.

Именно поэтому слово "блуква" могло остаться в памяти многих украинцев, которые в детстве ездили к бабушке или дедушке в село. Некоторые могли слышать его, когда шли вместе с родными работать у коров или помогать с выпасом.

Где в Украине употребляли слово "блуква"

Название "блуква" не распространено в современном литературном украинском языке, однако его можно встретить в говорах отдельных регионов. Такие слова сохранились преимущественно в народной речи, где веками передавались из поколения в поколение.

Подобные названия являются частью украинного языкового наследия, ведь они рассказывают о быте предков, их связи с землей и хозяйством.

Сегодня слово "блуква" может показаться необычным, но оно напоминает о временах, когда сельские луга, выпас скота и совместный труд были неотъемлемой частью жизни украинцев.