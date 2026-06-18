Итак, давайте разберемся, откуда взялось слово "остановка" и почему стоит выбирать именно "зупинку", вместе с ресурсом "Горох".

Смотрите также "Проциндрити гроші": что означает это колоритное украинское слово

"Остановка" или "зупинка" – как правильно говорить на украинском?

Замечали ли вы, что некоторые слова мы произносим автоматически, даже не задумываясь, что говорим неправильно. Как, например, слово "остановка". Оно настолько укоренилось в повседневной речи, что многие воспринимают его как чисто украинское.

Часто в быту можно услышать: "Встретимся на остановке" или "Я выйду на следующей остановке". Для многих это привычные выражения. Но так ли это на самом деле?

Слово "остановка" пришло в нашу речь под влиянием русского языка. Можно даже услышать совершенно странное калькирование – "останівка".

Зато в украинском языке есть собственное слово – "зупинка", образованное от глагола "зупиняти(ся)", а не "остановиться". Хотя у нас есть слово "стати / ставати", но оно не является основным. Именно это слово фиксируется в словарях и используется в официальных сообщениях, на дорожных знаках и в объявлениях общественного транспорта.

Интересно, что слово "зупинка" имеет несколько значений. Это не только место, где пассажиры ждут транспорт, но и само действие прекращения движения (остановка сердца, остановка машины): "После короткой остановки поезд двинулся дальше". И в ПДД тоже есть термин – "остановка запрещена", как действие водителя.

Дорожный знак 3.34 "Остановка запрещена" / Facebook. Патрульная полиция Тернопольской области

Поэтому правильно говорить:

автобусная / трамвайная / троллейбусная остановка;

трамвайная остановка;

остановка общественного транспорта;

остановиться на минуту.

А выражение "стоять на остановке" лучше заменить на "стояти на зупинці" или "чекати на зупинці".

Язык живет в повседневном употреблении. И чем чаще мы выбираем исконно украинские слова, тем естественнее и богаче звучит наша речь. Поэтому в следующий раз будем ждать автобус не на "остановке", а на "зупинке".

Как еще украинцы называют велосипед?

Обычно названия транспортных средств происходят из языка страны, где их изобрели. Однако бывают исключения – в некоторых языках образуются свои ассоциативные названия. Такова история с названием "велосипед".

В силу определенных исторических условий в Украине известно несколько названий этого популярного вида транспорта – велосипед, ровер (от названия британской компании Rover), "бицигли" или "бицикли" (от польского bicykl).

Как вы его называете?