Ежегодно 3 июня мир отмечает Всемирный день велосипеда и это прекрасная возможность не только вспомнить о пользе двухколесного транспорта, но и узнать больше о словах, которыми его называют украинцы. Хотя самым распространенным и литературным названием является "велосипед", в украинском языке существуют и другие интересные варианты, которые до сих пор можно услышать в отдельных регионах.

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Как правильно на украинском называть велосипед

Нормативным названием этого транспортного средства является слово "велосипед". Оно закреплено в словарях и используется в официальных документах, средствах массовой информации и учебной литературе.

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Впрочем украинская языковая традиция сохранила и другие названия. Одной из самых известных является слово "ровер". Оно особенно распространено в западных областях Украины, прежде всего в Галичине.

Это название происходит от британской компании Rover, которая в конце XIX века производила популярные велосипеды. Впоследствии название бренда настолько прижилось, что начало употребляться как общее название транспортного средства.

Еще одним интересным словом является "бицигли" или "бицикли". Оно происходит от немецкого Fahrrad и польского bicykl и также длительное время использовалось на западе Украины.

Где можно услышать слова "ровер" и "бицигли"

Чаще всего название "ровер" сегодня можно услышать во Львовской, Тернопольской, Ивано-Франковской и других западных областях. Для многих жителей этих регионов оно остается вполне привычным даже в повседневной речи.

Слово "бицигли" сейчас встречается реже и имеет преимущественно диалектный характер. В то же время оно является частью языкового наследия и напоминает об исторических связях украинских земель с европейским культурным пространством.

Интересно, что все эти названия – велосипед, ровер и бицигли – касаются одного и того же транспортного средства. Однако если речь идет о литературной норме, универсальным вариантом остается именно "велосипед".

Поэтому во Всемирный день велосипеда стоит не только отправиться на прогулку двумя колесами, но и вспомнить, насколько богатым и разнообразным является украинский язык, который сохранил для этого транспорта сразу несколько интересных названий.