Многие названия растений и ягод за годы русификации вошли в повседневную речь в искаженной или калькированной форме. Именно поэтому слово "крижовник" и сегодня можно услышать в Украине, хотя литературный язык имеет другое, правильное название этого растения.

Смотрите также Не говорите "чубушник": на украинском это растение называют по-другому

Как правильно на украинском называть "крижовник"

Нормативное украинское название растения – "крыжовник". Именно это слово закреплено в словарях и соответствует литературной норме.

Мрієте про вищу освіту за кордоном? Подбайте про спрощену процедуру вступу вже зараз. Дистанційна школа "Оптіма" пропонує отримати подвійний диплом, який допоможе продовжити навчання в будь-якій точці світу.

Хотите ежедневно читать оперативные и качественные новости Добавьте 24 Канал в избранное в Google

Добавить

Крыжовник – это колючий ягодный куст, который принадлежит к семейству крыжовниковых и близок к смородине. Его ягоды могут быть зелеными, желтыми, красными или даже темно-фиолетовыми в зависимости от сорта.

Поэтому правильно говорить: "куст крыжовника", "собирать крыжовник" или "варенье из крыжовника". Зато слово "крыжовник" пришло в речь под влиянием русского языка и не относится к нормативной украинской лексике.

Интересно, что в отдельных регионах Украины можно встретить и другие народные названия этого растения, в частности "ґоґодзи" или "берсень". Однако именно "крыжовник" является общепринятым литературным вариантом.

Где используют ягоды крыжовника

Крыжовник ценят не только за вкус, но и за универсальность в кулинарии. Его ягоды имеют приятный кисло-сладкий вкус и хорошо смакуют как свежими, так и после переработки.

Чаще всего из крыжовника готовят варенье, джемы, компоты, желе и соки. Ягоды также добавляют в десерты, выпечки и домашние соусы. В некоторых кухнях крыжовник используют даже для приготовления маринадов или дополнения к мясным блюдам.

Кроме того, крыжовник содержит витамины, органические кислоты и клетчатку, из-за чего его нередко называют полезной садовой ягодой.

Поэтому если услышите или захотите сказать "крыжовник", стоит помнить: на украинском правильно – крыжовник. Это короткое и благозвучное слово имеет давнюю традицию в нашем языке и точно называет знакомое многим растение.