Чимало назв рослин і ягід за роки русифікації увійшли у повсякденне мовлення в перекрученій або калькованій формі. Саме тому слово "крижовнік" і сьогодні можна почути в Україні, хоча літературна мова має іншу, правильну назву цієї рослини.

Як правильно українською називати "крижовнік"

Нормативна українська назва рослини – "аґрус". Саме це слово закріплене у словниках і відповідає літературній нормі.

Аґрус – це колючий ягідний кущ, який належить до родини аґрусових і близький до смородини. Його ягоди можуть бути зеленими, жовтими, червоними або навіть темно-фіолетовими залежно від сорту.

Тому правильно казати: "кущ аґрусу", "збирати аґрус" або "варення з аґрусу". Натомість слово "крижовнік" прийшло у мовлення під впливом російської мови та не належить до нормативної української лексики.

Цікаво, що в окремих регіонах України можна зустріти й інші народні назви цієї рослини, зокрема "ґоґодзи" чи "берсень". Проте саме "аґрус" є загальноприйнятим літературним варіантом.

Де використовують ягоди аґрусу

Аґрус цінують не лише за смак, а й за універсальність у кулінарії. Його ягоди мають приємний кисло-солодкий смак і добре смакують як свіжими, так і після перероблення.

Найчастіше з аґрусу готують варення, джеми, компоти, желе та соки. Ягоди також додають до десертів, випічки й домашніх соусів. У деяких кухнях аґрус використовують навіть для приготування маринадів або доповнення до м’ясних страв.

Крім того, аґрус містить вітаміни, органічні кислоти та клітковину, через що його нерідко називають корисною садовою ягодою.

Тож якщо почуєте або захочете сказати "крижовнік", варто пам’ятати: українською правильно – аґрус. Це коротке й милозвучне слово має давню традицію в нашій мові та точно називає знайому багатьом рослину.