Тож розберімося, звідки взялася "остановка" і чому варто обирати саме "зупинку", разом з ресурсом "Горох".
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Остановка чи зупинка – як казати правильно українською?
Чи помічали ви, що деякі слова ми вимовляємо автоматично, навіть не замислюючись, що кажемо помилку. Як у слові – "остановка". Воно настільки вкорінилося в повсякденному мовленні, що багато хто сприймає його як цілком українське.
Часто в побуті можна почути: "Зустрінемось на остановці" або "Я вийду на наступній остановці". Для багатьох це звичні вислови. Але чи так це насправді?Хочете щодня читати оперативні та якісні новини Додайте 24 Канал у вибрані в Google
Слово "остановка" прийшло в наше мовлення під впливом російської мови. Навіть можна почути геть дивне калькування – "останівка".
Натомість українська має власне питоме слово – "зупинка", утворене від дієслова "зупиняти(ся)", а не "остановится". Хоча ми маємо слово "стати / ставати", але не воно є основним. Саме це слово фіксують словники й використовують в офіційних повідомленнях, на дорожніх знаках та в оголошеннях громадського транспорту.
Цікаво, що слово "зупинка" має кілька значень. Це не лише місце, де пасажири чекають транспорт, а й сама дія припинення руху (зупинка серця, зупинка машини): "Після короткої зупинки потяг рушив далі". І ПДР теж мають термін – "зупинка заборонена", як дія водія.
Дорожній знак 3.34 "Зупинка заборонена"/ Facebook. Патрульна поліція Тернопільської області
Тож правильно казати:
автобусна / трамвайна / тролейбусна зупинка;
трамвайна зупинка;
зупинка громадського транспорту;
зупинитися на хвилину.
А вислів "стояти на остановці" краще замінити на "стояти на зупинці" чи "чекати на зупинці".
Мова живе в щоденному вжитку. І що частіше ми обираємо питомі українські слова, то природніше й багатше звучить наше мовлення. Тож наступного разу чекатимемо автобус не на "остановці", а на зупинці.
Як ще українці називають велосипед?
Зазвичай назви транспорту походять з мови країни, де їх винайшли. Однак бувають винятки – що у якісь мові утворюються свої асоціативні назви. Такі історія з назвою "велосипед."
В силу певних історичних умов в Україні відомі кілька назв цього популярного транспорту – велосипед, ровер (від назви британської компанії Rover), "біциглі" або "біциклі" (від польського bicykl).
Як називаєте ви?