Тож розберімося, звідки взялася "остановка" і чому варто обирати саме "зупинку", разом з ресурсом "Горох".

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Остановка чи зупинка – як казати правильно українською?

Чи помічали ви, що деякі слова ми вимовляємо автоматично, навіть не замислюючись, що кажемо помилку. Як у слові – "остановка". Воно настільки вкорінилося в повсякденному мовленні, що багато хто сприймає його як цілком українське.

Часто в побуті можна почути: "Зустрінемось на остановці" або "Я вийду на наступній остановці". Для багатьох це звичні вислови. Але чи так це насправді?

Слово "остановка" прийшло в наше мовлення під впливом російської мови. Навіть можна почути геть дивне калькування – "останівка".

Натомість українська має власне питоме слово – "зупинка", утворене від дієслова "зупиняти(ся)", а не "остановится". Хоча ми маємо слово "стати / ставати", але не воно є основним. Саме це слово фіксують словники й використовують в офіційних повідомленнях, на дорожніх знаках та в оголошеннях громадського транспорту.

Цікаво, що слово "зупинка" має кілька значень. Це не лише місце, де пасажири чекають транспорт, а й сама дія припинення руху (зупинка серця, зупинка машини): "Після короткої зупинки потяг рушив далі". І ПДР теж мають термін – "зупинка заборонена", як дія водія.

Дорожній знак 3.34 "Зупинка заборонена"/ Facebook. Патрульна поліція Тернопільської області

Тож правильно казати:

автобусна / трамвайна / тролейбусна зупинка;

трамвайна зупинка;

зупинка громадського транспорту;

зупинитися на хвилину.

А вислів "стояти на остановці" краще замінити на "стояти на зупинці" чи "чекати на зупинці".

Мова живе в щоденному вжитку. І що частіше ми обираємо питомі українські слова, то природніше й багатше звучить наше мовлення. Тож наступного разу чекатимемо автобус не на "остановці", а на зупинці.

Як ще українці називають велосипед?

Зазвичай назви транспорту походять з мови країни, де їх винайшли. Однак бувають винятки – що у якісь мові утворюються свої асоціативні назви. Такі історія з назвою "велосипед."

В силу певних історичних умов в Україні відомі кілька назв цього популярного транспорту – велосипед, ровер (від назви британської компанії Rover), "біциглі" або "біциклі" (від польського bicykl).

Як називаєте ви?