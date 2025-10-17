Даже если кажется, что у русинизмов нет перевода – это только кажется. Они есть, часто не один, но совсем не похожи.

Что означает и какие украинские соответствия к слову "бодрствовать" существуют, рассказывает 24 Канал, ссылаясь на Словопедию.

Как переводится слово "бодрствововать"?

Слово "бодрствовать" в русском языке означает состояние бодрствования, активности, внимательности, особенно ночью или когда очень хочется спать.

В украинском языке нет прямого аналога, который был бы похожим по звучанию. Но есть несколько вариантов перевода, которые зависят от контекста:

1. Не спати – самый прямой перевод, когда речь идет о физическом бодрствовании – "Токио бодрсвует круглосуточно" → "Токіо не спить цілодобово".

2. Пильнувати – когда речь идет о внимательности, чтобы не упустить чего-то. Или бодрствовать возле кого-то – больного или младенца. – "Ти, Симоне, не міг однієї години попильнувати".

3. Чатувати – в значении стоять на страже, быть настороже, охранять. "Солдаты бодрствовали всю ночь" → "Солдаты чатували всю ночь".

4. Зорити – поэтический или архаичный вариант, который встречается в литературе. – "Моя душа ніч зорила, в пошуках відповіді".

Важно! Не путайте слова "зорити" и "зоріти". Зорити – это наблюдать, смотреть, не спать, а зоріти – сиять, сверкать.

5. Не всипати.

6. Чувати – не спать, бодрствовать – "В садочку вітоньки гне буря, хиляє… При тобі ж тут ненька чуває. спокійно засни". (Уляна Кравченко). "Словарь.UA", что "чувати" еще означает слышать или слушать.

В научном или официальном стиле лучше употреблять – "не спати" или "пильнувати".

В поэтическом или художественном тексте, в разговорной речи можно использовать – "ніч зорити" или "чувати", "не всипати". А если вы скажете эти слова русскоязычным друзьям – то точно их удивите, и есть еще ряд слов, которые точно стоит знать.

Изучайте украинский – удивляйтесь его богатству и удивляйте.