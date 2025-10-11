Почему возникает сомнение в словах "уборка" и "вбиральня" рассказывает 24 Канал, ссылаясь на ресурс "Горох".

Смотрите также Не перепутайте: когда мы используем местоимение "их", а когда – "их"

Как переводится слово "уборка"?

Чуть ли не ежедневно в бытовой речи мы слышим слова "уборка" или "уборщица". Эти слова – калька с русского, которая еще осталась в нашем языке.

Впрочем, в украинском языке такого слова нет – оно не соответствует нормам словообразования, стиля и семантики.

Украинским аналогом этого слова является – прибирання. А человек, который занимается этим процессом – "прибиральниця" или "прибиральник". Это нормативное украинское слово, образовано от глагола убирать и употребляется во всех стилях – от бытового до официального.

Поэтому вместо калькированного – "убиралась сегодня" или "надо сделать уборку дома" скажите: "прибирала сьогодні" и "слід прибрати вдома".

Важно! В русском языке слово "уборка" используют и для сезонных работ – "уборка урожая". В этом случае, при переводе на русский язык, фраза будет звучать как – "збір/збирання врожаю".

Стомлений прибиранням зали, я ледве пересуваю ноги (Іван Микитенко).

Мар'я з панею турбувалися біля печі, а вона прибиранням та вимітанням горниць себе заклопотала (Панас Мирний).

Что означает слово "уборная"?

Хотя в украинском языке нет слова "уборка", но очень похожее по звучанию, однако отличное по значению слово – "убиратися" или "вбиратися".

Слово означает – одеваться вообще или определенным образом к какому-то событию или празднику, чтобы произвести впечатление, украшать себя чем-то.

А затем имеем и другое, всем знакомое слово – убиральня чи вбиральня Слово вбиральня – вполне украинское, но имеет другое происхождение и значение. Сегодня так называют комнату, предназначенную для исправления естественных потребностей человека.

Хотя изначально именно этим словом обозначали гардеробную комнату (где люди одеваются) или гримерку актера. Часто именно здесь и находился ночной горшок, который предшествовал современным унитазам.

Позже, мы переняли французское название – туалет (toilette), которым сегодня пользуемся даже чаще. Интересно, как объясняет ресурс "Словарь.UA", это слово имеет схожее значение с украинским – уборная: это и одежда, и гардероб, и комната гигиены, и косметический столик.

Вот такие языковые тонкости! Говорите на украинском!