Есть ли у нас аналог к русскому выражению "произвести впечатление", рассказывает 24 Канал, ссылаясь на объяснения ресурса context.reverso.net.
Как на украинском сказать "произвести впечатление"?
В русском языке существует выражение "произвести впечатление", которое буквально толкуется – оставить след в сознании другого человека, вызвать эмоциональную реакцию, запомниться.
Подчеркнем – устойчивые фразеологизмы не переводятся. Но в каждом языке есть свой аналог или точный перевод. Если дословно, то русское "произвести" переводится как – "справити", а "впечатление" – "враження", то что оставляет эмоциональный след. То есть глагольная конструкция – справити враження – самое естественное соответствие.
Однако, в украинском языке это словосочетание, в зависимости от контекста эмоционального воздействия, может менять ключевые слова:
- здійснити,
- викликати,
- зачепити,
- зворушити.
"Ее история зацепила сердце каждого".
А еще русское словосочетание можно заменить одним словом – вразити / уразити, и даже – вражіння, которое приводит ресурс stalivyrazy.org.ua.
- "Його слова мене глибоко вразили".
- "Його [Огея] вражають ці слова Платона". Олесь Досвитний.
А если сводим к устойчивому поэтическому выражению, то лучшими украинскими соответствиями являются:
Поэтические варианты:
- Залишити слід у душі
- Викликати відлуння
- Засвітитися в пам’яті
- Запасти в душу/ в серце/ в око.
Эти выражения особенно подходят в творческих текстах, где важна эмоциональная глубина. И они точно лучше звучат чем россиянизм. Говорите на украинском!