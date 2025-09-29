Есть ли у нас аналог к русскому выражению "произвести впечатление", рассказывает 24 Канал, ссылаясь на объяснения ресурса context.reverso.net.

Как на украинском сказать "произвести впечатление"?

В русском языке существует выражение "произвести впечатление", которое буквально толкуется – оставить след в сознании другого человека, вызвать эмоциональную реакцию, запомниться.

Подчеркнем – устойчивые фразеологизмы не переводятся. Но в каждом языке есть свой аналог или точный перевод. Если дословно, то русское "произвести" переводится как – "справити", а "впечатление" – "враження", то что оставляет эмоциональный след. То есть глагольная конструкция – справити враження – самое естественное соответствие.

Однако, в украинском языке это словосочетание, в зависимости от контекста эмоционального воздействия, может менять ключевые слова:

здійснити,

викликати,

зачепити,

зворушити.

"Ее история зацепила сердце каждого".

А еще русское словосочетание можно заменить одним словом – вразити / уразити, и даже – вражіння, которое приводит ресурс stalivyrazy.org.ua.

"Його слова мене глибоко вразили".

"Його [Огея] вражають ці слова Платона". Олесь Досвитний.

А если сводим к устойчивому поэтическому выражению, то лучшими украинскими соответствиями являются:

Поэтические варианты:

Залишити слід у душі

Викликати відлуння

Засвітитися в пам’яті

Запасти в душу/ в серце/ в око.

Эти выражения особенно подходят в творческих текстах, где важна эмоциональная глубина. И они точно лучше звучат чем россиянизм. Говорите на украинском!