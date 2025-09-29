Чи маємо ми відповідник до російського вислову "проізвєсті впєчатлєніє", розповідає 24 Канал, посилаючись на пояснення ресурсу context.reverso.net.
Як українською сказати "проізвесті впєчатлениє"?
У російській мові існує вислів "проізвєсті впєчатлєніє", який буквально тлумачиться – залишити слід у свідомості іншої людини, викликати емоційну реакцію, запам’ятатися.
Наголосимо – сталі фразеологізми не перекладаються. Але в кожній мові є свій відповідник чи влучний переклад. Якщо дослівно, то російське "проізвєсті" перекладається як – справити, а "впєчатлєніє" – враження, те що залишає емоційний слід. Тобто дієслівна конструкція – справити враження – найприродніший відповідник.
Однак, в українській мові це словосполучення, залежно від контексту емоційного впливу, може змінювати ключові слова:
- здійснити,
- викликати,
- зачепити,
- зворушити.
"Її історія зачепила серце кожного".
А ще російське словосполучення можна замінити одним словом – вразити / уразити, та навіть – вражіння, яке наводить ресурс stalivyrazy.org.ua.
- "Його слова мене глибоко вразили".
- "Його [Огея] вражають ці слова Платона". Олесь Досвітній.
А якщо зводимо до сталого поетичного вислову, то найкращими українськими відповідниками є:
Поетичні варіанти:
- Залишити слід у душі
- Викликати відлуння
- Засвітитися в пам’яті
- Запасти в душу/ в серце/ в око.
Ці вирази особливо пасують у творчих текстах, де важлива емоційна глибина. І вони точно краще звучать ніж росіянізм. Говоріть українською!