Чи маємо ми відповідник до російського вислову "проізвєсті впєчатлєніє", розповідає 24 Канал, посилаючись на пояснення ресурсу context.reverso.net.

Як українською сказати "проізвесті впєчатлениє"?

У російській мові існує вислів "проізвєсті впєчатлєніє", який буквально тлумачиться – залишити слід у свідомості іншої людини, викликати емоційну реакцію, запам’ятатися.

Наголосимо – сталі фразеологізми не перекладаються. Але в кожній мові є свій відповідник чи влучний переклад. Якщо дослівно, то російське "проізвєсті" перекладається як – справити, а "впєчатлєніє" – враження, те що залишає емоційний слід. Тобто дієслівна конструкція – справити враження – найприродніший відповідник.

Однак, в українській мові це словосполучення, залежно від контексту емоційного впливу, може змінювати ключові слова:

здійснити,

викликати,

зачепити,

зворушити.

"Її історія зачепила серце кожного".

А ще російське словосполучення можна замінити одним словом – вразити / уразити, та навіть – вражіння, яке наводить ресурс stalivyrazy.org.ua.

"Його слова мене глибоко вразили".

"Його [Огея] вражають ці слова Платона". Олесь Досвітній.

А якщо зводимо до сталого поетичного вислову, то найкращими українськими відповідниками є:

Поетичні варіанти:

Залишити слід у душі

Викликати відлуння

Засвітитися в пам’яті

Запасти в душу/ в серце/ в око.

Ці вирази особливо пасують у творчих текстах, де важлива емоційна глибина. І вони точно краще звучать ніж росіянізм. Говоріть українською!