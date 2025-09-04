Спасает ли бронирование учителей школы от кадровой нехватки: ответ МОН
- Бронирование учителей от мобилизации частично компенсирует нехватку специалистов в школах Украины.
- В частности по точным и естественным дисциплинам.
В школах Украины не хватает немало специалистов, которые могут преподавать точные и естественные дисциплины. Однако бронирование учителей от мобилизации частично компенсирует потребность в привлечении практиков из информативной, технологической и естественной сфер.
Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на слова заместителя министра образования и науки Украины Надежды Кузьмичевой в интервью hromadske. Чиновница говорит, что в школах все же не могут полностью закрыть кадровую нехватку из-за сосредоточения соответствующих специалистов в областных городах.
Почему бронирование педагогов важно?
В МОН говорят, что ситуация очень изменчива.
После отмены военного положения большая часть этих молодых педагогов выйдет из системы образования. Потому что они заходили не из-за привлекательности самой профессии учителя, а из-за того, что учительство имеет вот этот дополнительный инструмент – бронирования,
– отметила заместитель Лисового.
Она надеется, что часть из этих специалистов все же за время преподавания в школе мотивируется работой с детьми и останется там работать. Но это, по ее оценкам, будет не более 20 – 25% из числа тех, кто пришел. А это "будет означать откат к стартовым позициям".
Нужно системное решение – популяризация педагогических профессий не только через традиционный бакалавриат, но и через короткие курсы для практиков. Люди, которые работают в IT или технологических сферах и имеют практический опыт, но не педагогическое образование, смогут пройти сокращенное обучение в виде курсов подготовки и приобщиться к преподаванию в школе,
– говорит Кузьмичева.
И добавляет, что такая инициатива прописана в Концептуальных основах профессионального развития учителя, которые сейчас находятся на общественном обсуждении.
Сколько студентов педагогических вузов планируют стать учителями?
- Данные исследования свидетельствуют, что менее трети студентов вузов, которые получают образование на педагогических специальностях, планируют в будущем работать учителями.
- На мотивацию таких студентов существенно влияют такие факторы как качественное высшее педагогическое образование, признание и оплата дополнительных обязанностей, четкий учет рабочего времени, качественная интернатура.