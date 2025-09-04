В школах Украины не хватает немало специалистов, которые могут преподавать точные и естественные дисциплины. Однако бронирование учителей от мобилизации частично компенсирует потребность в привлечении практиков из информативной, технологической и естественной сфер.

Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на слова заместителя министра образования и науки Украины Надежды Кузьмичевой в интервью hromadske. Чиновница говорит, что в школах все же не могут полностью закрыть кадровую нехватку из-за сосредоточения соответствующих специалистов в областных городах.

Почему бронирование педагогов важно?

В МОН говорят, что ситуация очень изменчива.

После отмены военного положения большая часть этих молодых педагогов выйдет из системы образования. Потому что они заходили не из-за привлекательности самой профессии учителя, а из-за того, что учительство имеет вот этот дополнительный инструмент – бронирования,

– отметила заместитель Лисового.

Она надеется, что часть из этих специалистов все же за время преподавания в школе мотивируется работой с детьми и останется там работать. Но это, по ее оценкам, будет не более 20 – 25% из числа тех, кто пришел. А это "будет означать откат к стартовым позициям".

Нужно системное решение – популяризация педагогических профессий не только через традиционный бакалавриат, но и через короткие курсы для практиков. Люди, которые работают в IT или технологических сферах и имеют практический опыт, но не педагогическое образование, смогут пройти сокращенное обучение в виде курсов подготовки и приобщиться к преподаванию в школе,

– говорит Кузьмичева.

И добавляет, что такая инициатива прописана в Концептуальных основах профессионального развития учителя, которые сейчас находятся на общественном обсуждении.

Сколько студентов педагогических вузов планируют стать учителями?