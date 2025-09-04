Чи рятує бронювання учителів школи від кадрової нестачі: відповідь МОН
- Бронювання учителів від мобілізації частково компенсує нестачу фахівців у школах України.
- Зокрема з точних і природничих дисциплін.
У школах України бракує чимало фахівців, які можуть викладати точні та природничі дисципліни. Однак бронювання учителів від мобілізації частково компенсовує потребу щодо залучення практиків з інформативної, технологічної та природничої сфер.
Про це інформує 24 Канал з посиланням на слова заступниці міністра освіти і науки України Надії Кузьмичової в інтерв'ю hromadske. Посадовиця каже, що у школах все ж не можуть повністю закрити кадрову нестачу через зосередження відповідних фахівців в обласних містах.
Чому бронювання педагогів важливе?
У МОН кажуть, що ситуація дуже мінлива.
Після скасування воєнного стану більша частина цих молодих педагогів вийде із системи освіти. Бо вони заходили не через привабливість самої професії вчителя, а через те, що вчительство має от цей додатковий інструмент – бронювання,
– зауважила заступниця Лісового.
Вона сподівається, що частина з цих фахівців все ж за час викладання у школі мотивується роботою з дітьми й залишиться там працювати. Але це, за її оцінками, буде не більш як 20 – 25% з-поміж тих, хто прийшов. А це "означатиме відкат до стартових позицій".
Потрібне системне рішення – популяризація педагогічних професій не лише через традиційний бакалаврат, а й через короткі курси для практиків. Люди, які працюють в IT чи технологічних сферах і мають практичний досвід, але не педагогічну освіту, зможуть пройти скорочене навчання у виглядів курсів підготовки та долучитися до викладання в школі,
– каже Кузьмичова.
І додає, що така ініціатива прописана в Концептуальних засадах професійного розвитку вчителя, які зараз перебувають на громадському обговоренні.
Скільки студентів педагогічних вишів планують стати вчителями?
- Дані дослідження свідчать, що менш ніж третина студентів вишів, які здобувають освіту на педагогічних спеціальностях, планують у майбутньому працювати вчителями.
- На мотивацію таких студентів суттєво впливають такі чинники як якісна вища педагогічна освіта, визнання й оплата додаткових обов'язків, чіткий облік робочого часу, якісна інтернатура.