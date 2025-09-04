Про це інформує 24 Канал з посиланням на слова заступниці міністра освіти і науки України Надії Кузьмичової в інтерв'ю hromadske. Посадовиця каже, що у школах все ж не можуть повністю закрити кадрову нестачу через зосередження відповідних фахівців в обласних містах.

Чому бронювання педагогів важливе?

У МОН кажуть, що ситуація дуже мінлива.

Після скасування воєнного стану більша частина цих молодих педагогів вийде із системи освіти. Бо вони заходили не через привабливість самої професії вчителя, а через те, що вчительство має от цей додатковий інструмент – бронювання,

– зауважила заступниця Лісового.

Вона сподівається, що частина з цих фахівців все ж за час викладання у школі мотивується роботою з дітьми й залишиться там працювати. Але це, за її оцінками, буде не більш як 20 – 25% з-поміж тих, хто прийшов. А це "означатиме відкат до стартових позицій".

Потрібне системне рішення – популяризація педагогічних професій не лише через традиційний бакалаврат, а й через короткі курси для практиків. Люди, які працюють в IT чи технологічних сферах і мають практичний досвід, але не педагогічну освіту, зможуть пройти скорочене навчання у виглядів курсів підготовки та долучитися до викладання в школі,

– каже Кузьмичова.

І додає, що така ініціатива прописана в Концептуальних засадах професійного розвитку вчителя, які зараз перебувають на громадському обговоренні.

Скільки студентів педагогічних вишів планують стати вчителями?