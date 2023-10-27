Школьников в одном из областных центров переводят на дистанционное обучение

Учащиеся в Виннице переходят на дистанционную форму обучения. Они не будут посещать школы уже с понедельника, 30 октября.

Руководитель профильного департамента города Оксана Яценко уточнила, что решение приняли из-за вспышки гепатита А. Детские сады будут работать в обычном режиме.

Смотрите также Где получить качественные и глубокие знания: бесплатная возможность для школьников

Ученики в Виннице переходят на дистанционку

Яценко при этом не сообщила, сколько учащиеся в Виннице будут учиться дистанционно.

Также она заметила: заболевание может очень быстро распространиться. В частности, и потому, что дети часто не моют руки и овощи.

Сколько будет продолжаться дистанционное обучение, пока не известно, будем мониторить ситуацию,

– подчеркнула чиновница.

Незалежно від формату, навчання може бути цікавим та ефективним. Це щодня доводить перша дистанційна школа в Україні "Оптіма" , якій довіряють 13 000 родин. Отримайте демодоступ, аби і ваші діти випробували освіту майбутнього вже сьогодні.

Отметим, гепатит A – вирусное заболевание, поражающее печень. Инкубационный период длится 14 – 28 дней.