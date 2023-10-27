Руководитель профильного департамента города Оксана Яценко уточнила, что решение приняли из-за вспышки гепатита А. Детские сады будут работать в обычном режиме.
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Ученики в Виннице переходят на дистанционку
Яценко при этом не сообщила, сколько учащиеся в Виннице будут учиться дистанционно.
Также она заметила: заболевание может очень быстро распространиться. В частности, и потому, что дети часто не моют руки и овощи.
Сколько будет продолжаться дистанционное обучение, пока не известно, будем мониторить ситуацию,
– подчеркнула чиновница.
Отметим, гепатит A – вирусное заболевание, поражающее печень. Инкубационный период длится 14 – 28 дней.