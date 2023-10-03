Всё зависит от региона. Однако есть города, где не будет осенних каникул в школах. Когда состоятся осенние каникулы в школах разных городов Украины в 2023 году, рассказывает 24 Канал.
Важно Каникулы могут длиться долго: когда ученики будут отдыхать в учебном году 2023 – 24
Кто устанавливает даты школьных каникул 2023 – 2024
Этот учебный год стартовал 1 сентября 2023 года и продлится дольше из-за войны – вплоть до 28 июня 2024 года. Министерство образования и науки Украины при этом определило только начальную и конечную дату учебного года 2023 – 24. Отправлять ли учеников на каникулы и когда это делать, определяет местная власть и руководство школ.
Так, каждый регион Украины и даже город может иметь собственный график осенних школьных каникул. Даты отдыха учащихся могут менять из-за войны и проблем в энергетической сфере.
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Когда осенние каникулы в школах Украины 2023
- Киев
В столице Украины школьники будут отдыхать от учебы в течение 23 – 29 октября 2023 года.
- Харьков
В Харькове осенние каникулы в школах также продлятся на протяжении 23 – 29 октября.
- Днепр
В Днепре же учащиеся уйдут на отдых 30 октября и вернутся на обучение 7 ноября.
- Ивано-Франковск
В Ивано-Франковске осенних школьных каникул не будет.
- Черкассы
Ученики в Черкассах будут отдыхать с 30 октября по 5 ноября.
- Житомир
В Житомире осенние каникулы в школах запланировали на период 21 – 29 октября.
- Полтавщина
В школах Полтавской области учащиеся будут отдыхать от обучения в течение 23 октября – 29 октября.