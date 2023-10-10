Об этом в эксклюзивном комментарии журналистке 24 Канала рассказала заведующая сектором информационной политики и продвижения управления образования ЛГС Наталья Витюк. И уточнила, когда будут осенние каникулы в 2023 году в школах города.

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Когда осенние каникулы 2023 в школах Львова

По словам Витюка, управление образования ЛГС в конце августа, перед началом нового учебного года, разрабатывает рекомендованную структуру каникул. А уже школы решают, соблюдать ее или нет.

Каждая школа во Львове имеет автономию, поэтому окончательное решение о датах и продолжительности каникул устанавливает самостоятельно,

– уточнила она.

И добавила, что обычно львовские школьники осенью и весной отдыхают неделю, а зимой – три недели. Школы Львова могут самостоятельно изменить дату и даже продолжительность каникул.

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24 Канала во Львовском городском совете также предоставили точные графики каникул в каждой школе города.