Об этом в эксклюзивном комментарии журналистке 24 Канала рассказала заведующая сектором информационной политики и продвижения управления образования ЛГС Наталья Витюк. И уточнила, когда будут осенние каникулы в 2023 году в школах города.

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Когда осенние каникулы 2023 в школах Львова

По словам Витюка, управление образования ЛГС в конце августа, перед началом нового учебного года, разрабатывает рекомендованную структуру каникул. А уже школы решают, соблюдать ее или нет.

Каждая школа во Львове имеет автономию, поэтому окончательное решение о датах и продолжительности каникул устанавливает самостоятельно,
– уточнила она.

И добавила, что обычно львовские школьники осенью и весной отдыхают неделю, а зимой – три недели. Школы Львова могут самостоятельно изменить дату и даже продолжительность каникул.

24 Канала во Львовском городском совете также предоставили точные графики каникул в каждой школе города.

Галицкий район
1 Львовская академическая гимназия при Национальном университете Львовская политехника 30.10 – 05.112023
2 Львовская лингвистическая гимназия Львовского городского совета 30.10 – 05.11.2023
3 Лицей "Галицкий" Львовского городского совета 23.10 – 29.10.2023
4 Львовская государственная коммунальная средняя общеобразовательная школа №3 23.10.2023 – 29.10.2023
5 Начальная школа №4 Львовского городского совета 30.10.2023 – 05.11.2023
6 Средняя общеобразовательная школа №9 30.10.2023 – 03.11.2023
7 Лицей №10 имени Святой Марии Магдалины Львовского городского совета 23.10.2023 – 27.10.2023
8 Средняя общеобразовательная школа №27 г. Львова им. Героя Небесной Сотни Юрия Вербицкого 30.10.2023 – 03.11.2023
9 Лицей №28 Львовского городского совета 30.10.2023 – 03.10.2023
10 Средняя общеобразовательная школа №34 имени Маркияна Шашкевича 25.10.2023 – 31.10.2023
11 Львовская средняя общеобразовательная школа восточных языков и восточных боевых искусств "Будокан" с углубленным изучением иностранных языков 09.10.2023 – 15.10.2023
12 Лицей №52 Львовского городского совета 30.10 – 05.11.2023
13 Средняя общеобразовательная школа №62 30.10.2023 – 03.11.2023
14 Учреждение общего среднего образования №87 Львовского городского совета имени Ирины Калинец 30.10.2023 – 03.11.2023
Франковский район
1 Лицей №2 Львовского городского совета 23.10.2023 – 29.10.2023
2 Литей №5 им. Иванны и Ильи Кокорудев Львовского городского совета 23.10.2023 – 29.10.2023
3 Лицей №17 Львовского городского совета 23.10.2023 – 27.10.2023
4 Начальная школа "Родничок" Львовского городского совета 30.10 – 05.11.2023
5 Средняя общеобразовательная школа І – ІІІ ступеней №31 г. Львова 30.10 – 05.11.2023
6 Средняя общеобразовательная школа І – ІІІ ступеней №36 г. Львова 23.10.2023 – 29.10.2023
7 Лицей №45 Львовского городского совета 30.10 – 05.11.2023
8 Лицей №46 им. Вячеслава Чорновила Львовского городского совета 23.10.2023 – 29.10.2023
9 Средняя общеобразовательная школа I – III ступеней №48 г. Львова 23.10.23 – 29.10.23
10 Средняя общеобразовательная школа І – ІІІ ступеней №50 г. Львова 30.10.2023 – 05.11.2023
11 Лицей №51 имени Ивана Франко Львовского городского совета 23.10.2023 – 29.10.2023
12 Средняя общеобразовательная школа І – ІІІ ступеней №55 г. Львова 27.10.2023 – 31.10.2023
13 Лицей №66 Львовского городского совета 23.10.2023 – 29.10.2023
14 Лицей имени Ивана Пулюя Львовского городского совета 30.10.2023 – 03.11.2023
15 Лицей международных отношений им. В. Стуса Львовского городского совета 23.10 – 29.10
16 Лицей имени Василия Симоненко Львовского городского совета 23.10.2023 – 29.10.2023
17 Классическая гимназия при ЛНУ им. И. Франко 23.10. – 27.10.2023
18 Лицей "Европейский" Львовского городского совета 30.10.2023 – 03.11.2023
19 Начальная школа "Школа радости" Львовского городского совета 30.10 – 03.11
20 Начальная школа "Малыш" Львовского городского совета 30.10.2023 – 05.11.2023
21 Лицей "Надежда" Львовского городского совета 28.10.2023 – 05.11.2023
Сыховский район
1 Средняя общеобразовательная школа №1 г. Львова 30.10.2023 – 05.11.2023
2 Средняя общеобразовательная школа №13 23.10.23 – 29.10.23
3 Средняя общеобразовательная школа №32 23.10.2023 – 29.10.2023
4 Средняя общеобразовательная школа №72 30.10.2023 – 03.11.2023
5 Средняя общеобразовательная школа №73 30.10.2023 – 03.11.2023
6 Средняя общеобразовательная школа №84 имени Блаженной Иосафаты Гордашевской 30.10.2023 – 03.11.2023
7 Средняя общеобразовательная школа №86 23.10.2023 – 27.10.2023
8 Средняя общеобразовательная школа №90 30.10. 2023 – 05.11.2023
9 Лицей №93 Львовского городского совета 30.10.2023 – 03.11.2023
10 Средняя общеобразовательная школа №95 30.10.2023 – 03.11.2023
11 Cредняя общеобразовательная школа №96 МЖК – 1 30.10.2023 – 03.11.2023
12 Средняя общеобразовательная школа №98 г. Львова 30.10.2023 – 05.11.2023
13 Лицей "Ориана" Львовского городского совета 23.10.2023 – 29.10.2023
с Лицей "Интеллект" Львовского городского совета 30.10.2023 – 03.11.2023
15 Лицей "Сыховский" Львовского городского совета 23.10.2023 – 29.10.2023
16 Лицей №80 Львовского городского совета 23.10.2023 – 29.10.2023
17 Начальная школа "Первоцвет" Львовского городского совета 30.10.2023. – 05.11.2023
18 Начальная школа "Дивосвит" Львовского городского совета 23.10.2023 – 27.10.2023
19 Гимназия "Тривита" Львовского городского совета 30.10.2023 – 03.11.2023
20 Учебно – воспитательный комплекс "Школа – гимназия" Бл. Клементия и Андрея Шептицких 30.10.2023 – 05.11.2023
Лычаковский район
1 Лицей №6 Львовского городского совета 23.10.2023 – 29.10.2023
2 Лицей "Львовский" Львовского городского совета 30.10.2023 – 05.11.2023
3 Львовская средняя общеобразовательная школа І – ІІІ ступеней №7 Львовского городского совета 23.10.2023 – 29.10.2023
4 Лицей №8 Львовского городского совета 23.10.2023 – 29.10.2023
5 Средняя общеобразовательная школа I – III ст. "Лидер" с разными формами обучения 30.10.2023 – 03.11.2023
6 Лицей №21 Львовского городского совета без каникул
7 Лицей №24 им. М.Конопницкой Львовского городского совета 31.10.2023 – 03.11.2023
8 Средняя общеобразовательная школа І – ІІІ ступеней №29 г. Львова 30.10.2023 – 05.11.2023
9 Лицей №37 Львовского городского совета 23.10.2023 – 27.10.2023
10 Средняя общеобразовательная школа №42 г. Львова 30.10.2023 – 03.11.2023
11 Средняя общеобразовательная школа І – ІІІ ступеней №47 г. Львова 23.10.2023 – 29.10.2023
12 Средняя общеобразовательная школа І – ІІІ ступеней №49 г. Львова 30.10.2023 – 05.11.2023
13 Средняя общеобразовательная школа №63 г. Львова 30.10.2023 – 05.11.2023
14 Лицей №70 Львовского городского совета 23.10.2023 – 29.10.2023
15 Львовская средняя общеобразовательная школа І – ІІІ ступеней №71 Львовского городского совета
Львовской области		 30.10.2023 – 05.11.2023
16 Львовская общеобразовательная школа І – ІІІ степеней №82 Львовского городского совета
Львовской области		 30.10.2023 – 05.11.2023
17 Лицей "Просвіта" Львовского городского совета 30.10.2023 – 05.11.2023
18 Гимназия "Провесень" Львовского городского совета 30.10.2023 – 05.11.2023
19 Начальная школа "Колокольчик" Львовского городского совета 30.10.2023 – 05.11.2023
20 Общеобразовательная школа "Берегиня" г. Львова 23.10.2023 – 27.10.2023
21 Подборцовский лицей Львовского городского совета 30.10.23 – 05.11.23
22 Лисиничевская гимназия Львовского городского совета 23.10 – 29.10.2023
Шевченковский район
1 Средняя общеобразовательная школа І – ІІІ ступеней №20 г. Львова 30.10.2023 – 05.11.2023
2 Средняя общеобразовательная школа №22 им. Василия Стефаника 23.10 – 29.10.2023
3 Средняя общеобразовательная школа №23 г. Львова 23.10 – 29.10 2023
4 Средняя общеобразовательная школа №30 30.10.2023 – 05.11.2023
5 Средняя общеобразовательная школа №33 г. Львова 30.10.2023 – 05.11.2023
6 Лицей №38 Львовского городского совета 23.10.2023 – 27.10.2023
7 Средняя общеобразовательная школа І – ІІІ ступеней №43 Львовского городского совета Львовской области 23.10.2023 – 27.10.2023
8 Львовская средняя общеобразовательная школа І – ІІІ ступеней №44 имени Тараса Шевченко 23.10.2023 – 29.10.2023
9 Средняя общеобразовательная школа №41 г. Львова 30.10.2023 – 05.11.2023
10 Начальная школа №53 Львовского городского совета 30.10.2023 – 05.11.2023
11 Львовская гимназия "Престиж" с углубленным изучением иностранных языков 30.10.2023 – 05.11.2023
12 Средняя общеобразовательная школа №54 г. Львова 30.10.2023 – 05.11.2023
13 Лицей №57 имени Короля Даниила Львовского городского совета 30.10.2023 – 05.11.2023
14 Средняя общеобразовательная школа І – ІІІ ступеней №78 г. Львова 30.10.2023 – 05.11.2023
15 Лицей №81 им. П. Сагайдачного Львовского городского совета 23.10.2023 – 27.10.2023
16 Средняя общеобразовательная школа І – ІІІ ступеней №91 г. Львова 23.10 – 27.10.2023
17 Средняя общеобразовательная школа №92 г. Львова 30.10. – 05.11.2023
18 Лицей №94 Львовского городского совета 23.10 – 27.10.2023
19 Средняя общеобразовательная школа №97 г. Львова 30.10.2023 – 05.11.2023
20 Средняя общеобразовательная школа №99 г. Львова 30.10.2023 – 05.11.2023
21 Средняя общеобразовательная школа №100 г. Львова 23.10.2023 – 27.10.2023
22 Учебно – воспитательный комплекс "Инженерно – экономическая школа –
Львовский экономический лицей"		 30.10.2023 – 05.11.2023
23 Львовская юридическая гимназия 23.10 – 29.10.2023
24 Учебно – воспитательный комплекс "Школа компьютерных технологий –
Львовский технологический лицей		 30.10.2023 – 05.11.2023
25 Дублянский опорный лицей имени Героя Украины Анатолия Жаловаги
Львовского городского совета		 23.10.2023 – 29.10.2023
26 Великогрибовичский лицей Львовского городского совета 23.10.2023 – 29.10.2023
27 Зашковский лицей имени Евгения Коновальца Львовского городского совета 30.10.2023 – 05.11.2023
28 Грядовская гимназия Львовского городского совета 23.10.2023 – 29.10.2023
29 Зарудцевская гимназия Львовского городского совета 23.10.2023 – 29.10.2023
30 Малеховская гимназия Львовского городского совета 23.10. – 29.10.2023
31 Малогрибовицкая начальная школа Львовского городского совета 30.10.2023 – 05.11.2023
32 Рясное – Русский лицей Львовского городского совета 23.10.2023 – 29.10.2023
Железнодорожный район
1 Лицей №15 Львовского городского совета 30.10.2023 – 03.11.2023
2 Лицей №18 Львовского городского совета 01.11.2023 – 03.11.2023
3 Средняя общеобразовательная школа №40 г. Львова 30.10.2023 – 03.11.20223
4 Львовская украинская гуманитарная гимназия им. Елены Степановны с углубленным изучением украиноведения и английского языка 28.10.2023 – 05.11.2023
5 Львовский художественный лицей при Львовской национальной академии искусств 30.10.2023 – 05.11.2023
6 Средняя общеобразовательная школа №60 г. Львова 21.10.2023 – 29.10.2023
7 Лицей "Гроно" Львовского городского совета 21.10.2023 – 29.10.2023
8 Средняя общеобразовательная школа №65 г. Львова 30.10.2023 – 05.11.2023
9 Средняя общеобразовательная школа №67 г. Львова 25.10.2023 – 31.10.2023
10 Средняя общеобразовательная школа №68 г. Львова 30.10.2023 – 03.11.20223
11 Лицей №74 имени Машеньки Подгорянки Львовского городского совета 25.10.2023 – 31.10.2023
12 Лицей №75 им. Леси Украинки Львовского городского совета 30.10.2023 – 05.11.2023
13 Средняя общеобразовательная школа №77 г. Львова с углубленным изучением
экономики и управленческой деятельности		 30.10.2023 – 03.11.2023
14 Львовская гимназия "Евшан" 30.10.2023 – 05.11.2024
15 Львовский физико – математический лицей – интернат при Львовском национальном
университете имени Ивана Франко		 30.10.23 – 05.11.23
16 Начальная школа "Арника" Львовского городского совета 30.10.23 – 05.11.23
17 Начальная школа "Один, два, три" Львовского городского совета 30.10.2023 – 05.11.2023
18 Начальная школа "Рассвет" Львовского городского совета Львовской области 30.10.2023г. – 05.11.2023г.