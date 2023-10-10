Про це в ексклюзивному коментарі журналістці 24 Каналу розповіла завідувачка сектору інформаційної політики та промоції управління освіти ЛМР Наталя Вітюк. І уточнила, коли будуть осінні канікули у 2023 році у школах міста.
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Коли осінні канікули 2023 у школах Львова
За словами Вітюк, управління освіти ЛМР наприкінці серпня, перед початком нового навчального року, розробляє рекомендовану структуру канікул. А вже школи вирішують, чи дотримуватися її, чи ні.
Кожна школа у Львові має автономію, тому остаточне рішення про дати та тривалість канікул встановлює самостійно,
– уточнила вона.
І додала, що зазвичай львівські школярі восени та навесні відпочивають тиждень, а взимку – три тижні. Школи Львова при цьому можуть самостійно змінити дату і навіть тривалість канікул.
24 Каналу у Львівській міській раді також надали точні графіки канікул у кожній школі міста.
|Галицький район
|1
|Львівська академічна гімназія при Національному університеті Львівська політехніка
|30.10 –
05.112023
|2
|Львівська лінгвістична гімназія Львівської міської ради
|30.10 –
05.11.2023
|3
|Ліцей "Галицький" Львівської міської ради
|23.10 –
29.10.2023
|4
|Львівська державна комунальна середня загальноосвітня школа №3
|23.10.2023 – 29.10.2023
|5
|Початкова школа №4 Львівської міської ради
|30.10.2023 – 05.11.2023
|6
|Середня загальноосвітня школа №9
|30.10.2023 – 03.11.2023
|7
|Ліцей №10 імені Святої Марії Магдалени Львівської міської ради
|23.10.2023 – 27.10.2023
|8
|Середня загальноосвітня школа №27 м. Львова ім. Героя Небесної Сотні Юрія Вербицького
|30.10.2023 – 03.11.2023
|9
|Ліцей №28 Львівської міської ради
|30.10.2023 – 03.10.2023
|10
|Середня загальноосвітня школа № 34 імені Маркіяна Шашкевича
|25.10.2023 – 31.10.2023
|11
|Львівська середня загальноосвітня школа східних мов та східних бойових мистецтв "Будокан" з поглибленим вивченням іноземних мов
|09.10.2023 – 15.10.2023
|12
|Ліцей №52 Львівської міської ради
|30.10 –
05.11.2023
|13
|Середня загальноосвітня школа №62
|30.10.2023 – 03.11.2023
|14
|Заклад загальної середньої освіти №87 Львівської міської ради імені Ірини Калинець
|30.10.2023 – 03.11.2023
|Франківський район
|1
|Ліцей №2 Львівської міської ради
|23.10.2023 – 29.10.2023
|2
|Ліцей №5 ім. Іванни та Іллі Кокорудзів Львівської міської ради
|23.10.2023 – 29.10.2023
|3
|Ліцей № 17 Львівської міської ради
|23.10.2023 – 27.10.2023
|4
|Початкова школа "Джерельце" Львівської міської ради
|30.10 –
05.11.2023
|5
|Середня загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів №31 м. Львова
|30.10 –
05.11.2023
|6
|Середня загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів №36 м. Львова
|23.10.2023 – 29.10.2023
|7
|Ліцей №45 Львівської міської ради
|
30.10 –
|8
|Ліцей №46 ім. В'ячеслава Чорновола Львівської міської ради
|23.10.2023 – 29.10.2023
|9
|Середня загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів №48 м. Львова
|23.10.23 –
29.10.23
|10
|Середня загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів №50 м. Львова
|30.10.2023 – 05.11.2023
|11
|Ліцей №51 імені Івана Франка Львівської міської ради
|23.10.2023 – 29.10.2023
|12
|Середня загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів №55 м. Львова
|27.10.2023 –
31.10.2023
|13
|Ліцей №66 Львівської міської ради
|23.10.2023 – 29.10.2023
|14
|Ліцей імені Івана Пулюя Львівської міської ради
|30.10.2023 – 03.11.2023
|15
|Ліцей міжнародних відносин ім. В. Стуса Львівської міської ради
|23.10 – 29.10
|16
|Ліцей імені Василя Симоненка Львівської міської ради
|23.10.2023 – 29.10.2023
|17
|Класична гімназія при ЛНУ ім. І. Франка
|23.10. –
27.10.2023
|18
|Ліцей "Європейський" Львівської міської ради
|30.10.2023 – 03.11.2023
|19
|Початкова школа "Школа радості" Львівської міської ради
|30.10 – 03.11
|20
|Початкова школа "Малюк" Львівської міської ради
|30.10.2023 – 05.11.2023
|21
|Ліцей "Надія" Львівської міської ради
|28.10.2023 – 05.11.2023
|Сихівський район
|1
|Середня загальноосвітня школа №1 м. Львова
|30.10.2023 – 05.11.2023
|2
|Середня загальноосвітня школа №13
|23.10.23 –
29.10.23
|3
|Середня загальноосвітня школа №32
|23.10.2023 – 29.10.2023
|4
|Середня загальноосвітня школа №72
|30.10.2023 – 03.11.2023
|5
|Середня загальноосвітня школа №73
|30.10.2023 – 03.11.2023
|6
|Середня загальноосвітня школа №84 імені Блаженної Йосафати Гордашевської
|30.10.2023 – 03.11.2023
|7
|Середня загальноосвітня школа №86
|23.10.2023 – 27.10.2023
|8
|Середня загальноосвітня школа №90
|30.10. 2023 – 05.11.2023
|9
|Ліцей №93 Львівської міської ради
|30.10.2023 – 03.11.2023
|10
|Середня загальноосвітня школа №95
|30.10.2023 – 03.11.2023
|11
|Cередня загальноосвітня школа №96 МЖК – 1
|30.10.2023 – 03.11.2023
|12
|Середня загальноосвітня школа №98 м. Львова
|30.10.2023 – 05.11.2023
|13
|Ліцей "Оріяна" Львівської міської ради
|23.10.2023 – 29.10.2023
|з
|Ліцей "Інтелект" Львівської міської ради
|30.10.2023 – 03.11.2023
|15
|Ліцей "Сихівський" Львівської міської ради
|23.10.2023 – 29.10.2023
|16
|Ліцей №80 Львівської міської ради
|23.10.2023 – 29.10.2023
|17
|Початкова школа "Первоцвіт" Львівської міської ради
|30.10.2023. – 05.11.2023
|18
|Початкова школа "Дивосвіт" Львівської міської ради
|23.10.2023 – 27.10.2023
|19
|Гімназія “Тривіта” Львівської міської ради
|30.10.2023 – 03.11.2023
|20
|Навчально – виховний комплекс "Школа – гімназія" Бл. Клементія та Андрея Шептицьких
|30.10.2023 – 05.11.2023
|Личаківський район
|1
|Ліцей №6 Львівської міської ради
|23.10.2023 – 29.10.2023
|2
|Ліцей "Львівський" Львівської міської ради
|30.10.2023 – 05.11.2023
|3
|Львівська середня загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів №7 Львівської міської ради
|23.10.2023 – 29.10.2023
|4
|Ліцей №8 Львівської міської ради
|23.10.2023 – 29.10.2023
|5
|Середня загальноосвітня школа І – ІІІ ст. "Лідер" з різними формами навчання
|30.10.2023 – 03.11.2023
|6
|Ліцей №21 Львівської міської ради
|без канікул
|7
|Ліцей №24 ім. М.Конопницької Львівської міської ради
|31.10.2023 –
03.11.2023
|8
|Середня загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів №29 м. Львова
|30.10.2023 – 05.11.2023
|9
|Ліцей №37 Львівської міської ради
|23.10.2023 – 27.10.2023
|10
|Cередня загальноосвітня школа №42 м. Львова
|30.10.2023 – 03.11.2023
|11
|Середня загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів №47 м. Львова
|23.10.2023 – 29.10.2023
|12
|Середня загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів №49 м. Львова
|30.10.2023 – 05.11.2023
|13
|Середня загальноосвітня школа №63 м. Львова
|30.10.2023 – 05.11.2023
|14
|Ліцей №70 Львівської міської ради
|23.10.2023 – 29.10.2023
|15
|Львівська середня загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів №71 Львівської міської ради
Львівської області
|30.10.2023 – 05.11.2023
|16
|Львівська загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів №82 Львівської міської ради
Львівської області
|30.10.2023 – 05.11.2023
|17
|Ліцей "Просвіта" Львівської міської ради
|30.10.2023 – 05.11.2023
|18
|Гімназія "Провесінь" Львівської міської ради
|30.10.2023 – 05.11.2023
|19
|Початкова школа "Дзвіночок" Львівської міської ради
|30.10.2023 – 05.11.2023
|20
|Загальноосвітня школа "Берегиня" м. Львова
|23.10.2023 – 27.10.2023
|21
|Підбірцівський ліцей Львівської міської ради
|30.10.23 –
05.11.23
|22
|Лисиничівська гімназія Львівської міської ради
|23.10 –
29.10.2023
|Шевченківський район
|1
|Середня загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів №20 м. Львова
|30.10.2023 – 05.11.2023
|2
|Середня загальноосвітня школа №22 ім. Василя Стефаника
|23.10 –
29.10.2023
|3
|Середня загальноосвітня школа №23 м. Львова
|23.10 –
29.10 2023
|4
|Середня загальноосвітня школа №30
|30.10.2023 – 05.11.2023
|5
|Середня загальноосвітня школа №33 м. Львова
|30.10.2023 – 05.11.2023
|6
|Ліцей №38 Львівської міської ради
|23.10.2023 – 27.10.2023
|7
|Середня загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів №43 Львівської міської ради Львівської області
|23.10.2023 – 27.10.2023
|8
|Львівська середня загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів №44 імені Тараса Шевченка
|23.10.2023 – 29.10.2023
|9
|Середня загальноосвітня школа №41 м. Львова
|30.10.2023 – 05.11.2023
|10
|Початкова школа №53 Львівської міської ради
|30.10.2023 – 05.11.2023
|11
|Львівська гімназія "Престиж" з поглибленим вивченням іноземних мов
|30.10.2023 – 05.11.2023
|12
|Середня загальноосвітня школа №54 м. Львова
|30.10.2023 – 05.11.2023
|13
|Ліцей №57 імені Короля Данила Львівської міської ради
|30.10.2023 – 05.11.2023
|14
|Середня загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів №78 м. Львова
|30.10.2023 – 05.11.2023
|15
|Ліцей №81 ім. П. Сагайдачного Львівської міської ради
|23.10.2023 – 27.10.2023
|16
|Середня загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів №91 м. Львова
|23.10 –
27.10.2023
|17
|Середня загальноосвітня школа №92 м. Львова
|30.10. –
05.11.2023
|18
|Ліцей №94 Львівської міської ради
|23.10 –
27.10.2023
|19
|Середня загальноосвітня школа №97 м. Львова
|30.10.2023 – 05.11.2023
|20
|Середня загальноосвітня школа №99 м. Львова
|30.10.2023 – 05.11.2023
|21
|Середня загальноосвітня школа №100 м. Львова
|23.10.2023 – 27.10.2023
|22
|Навчально – виховний комплекс "Інженерно – економічна школа –
Львівський економічний ліцей"
|30.10.2023 – 05.11.2023
|23
|Львівська правнича гімназія
|23.10 –
29.10.2023
|24
|Навчально – виховний комплекс "Школа комп'ютерних технологій –
Львівський технологічний ліцей"
|30.10.2023 – 05.11.2023
|25
|Дублянський опорний ліцей імені Героя України Анатолія Жаловаги
Львівської міської ради
|23.10.2023 – 29.10.2023
|26
|Великогрибовицький ліцей Львівської міської ради
|23.10.2023 – 29.10.2023
|27
|Зашківський ліцей імені Євгена Коновальця Львівської міської ради
|30.10.2023 – 05.11.2023
|28
|Грядівська гімназія Львівської міської ради
|23.10.2023 – 29.10.2023
|29
|Зарудцівська гімназія Львівської міської ради
|23.10.2023 – 29.10.2023
|30
|Малехівська гімназія Львівської міської ради
|23.10. –
29.10.2023
|31
|Малогрибовицька початкова школа Львівської міської ради
|30.10.2023 – 05.11.2023
|32
|Рясне – Руський ліцей Львівської міської ради
|23.10.2023 – 29.10.2023
|Залізничний район
|1
|Ліцей № 15 Львівської міської ради
|30.10.2023 – 03.11.2023
|2
|Ліцей №18 Львівської міської ради
|01.11.2023 –
03.11.2023
|3
|Середня загальноосвітня школа №40 м. Львова
|30.10.2023 – 03.11.20223
|4
|Львівська українська гуманітарна гімназія ім. Олени Степанівни з поглибленим вивченням українознавства та англійської мови
|28.10.2023 – 05.11.2023
|5
|Львівський художній ліцей при Львівській національній академії мистецтв
|30.10.2023 – 05.11.2023
|6
|Середня загальноосвітня школа №60 м. Львова
|21.10.2023 – 29.10.2023
|7
|Ліцей "Гроно" Львівської міської ради
|21.10.2023 – 29.10.2023
|8
|Середня загальноосвітня школа №65 м. Львова
|30.10.2023 – 05.11.2023
|9
|Середня загальноосвітня школа №67 м. Львова
|25.10.2023 – 31.10.2023
|10
|Середня загальноосвітня школа №68 м. Львова
|30.10.2023 – 03.11.20223
|11
|Ліцей №74 імені Марійки Підгірянки Львівської міської ради
|25.10.2023 – 31.10.2023
|12
|Ліцей №75 ім. Лесі Українки Львівської міської ради
|30.10.2023 – 05.11.2023
|13
|Середня загальноосвітня школа №77 м. Львова з поглибленим вивченням
економіки та управлінської діяльності
|30.10.2023 – 03.11.2023
|14
|Львівська гімназія "Євшан"
|30.10.2023 – 05.11.2024
|15
|Львівський фізико – математичний ліцей – інтернат при Львівському національному
університеті імені Івана Франка
|30.10.23 –
05.11.23
|16
|Початкова школа "Арніка" Львівської міської ради
|30.10.23 –
05.11.23
|17
|Початкова школа "Один, два, три" Львівської міської ради
|30.10.2023 – 05.11.2023
|18
|Початкова школа "Світанок" Львівської міської ради Львівської області
|30.10.2023р. – 05.11.2023р.