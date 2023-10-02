В рамках учебного года предусмотрены и каникулы для школьников. Сколько будет продолжаться осенний отдых учеников, рассказывает 24 Канал.

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Сколько продлятся осенние каникулы 2023

Недавно в Минобразования акцентировали: определили только начальную и конечную дату этого учебного года. Зато когда отправлять учеников на каникулы и делать ли это во все времена года, решают местные власти вместе с руководством школы.

Так, в каждом регионе или даже городе могут быть разные графики осеннего отдыха школьников. При этом даты могут менять, ведь в стране идет война.

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Так, в 2023 году, осенью ученики в большинстве будут отдыхать неделю. Осенние каникулы в школах Украины запланировали на последнюю неделю октября или на первую неделю ноября. В некоторых городах школьники вообще могут не отдыхать осенью этого года. Как, например, в Ивано-Франковске.

В Киеве и Харькове, например, осенние каникулы продлятся в течение 23 – 29 октября 2023 года.