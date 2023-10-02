У межах цього навчального року передбачені і канікули для школярів. Скільки триватиме осінній відпочинок учнів, розповідає 24 Канал.

Читайте Канікули можуть тривати довго: коли учні відпочиватимуть у навчальному році 2023 – 24

Скільки триватимуть осінні канікули 2023

Не так давно у Міносвіти акцентували: визначили лише початкову та кінцеву дату цього навчального року. Натомість те, коли відправляти учнів на канікули і чи робити це у всі пори роки, вирішує місцева влада разом з керівництвом школи.

Так, у кожному регіоні чи навіть місті можуть бути різні графіки осіннього відпочинку школярів. При цьому дати можуть змінювати, адже у країні триває війна.

Розумієте, що шкільна очна освіта перестала давати дитині базові знання? Це не привід для паніки. Щоб відчути різницю у підході до викладання та забезпечити дитину найкращими навчальними матеріалами, випробуйте дистанційне навчання у школі "Оптіма" або ж зверніться до репетиторів від Optima Academy.

Так, у 2023 році, восени учні здебільшого відпочиватимуть тиждень. Осінні канікули у школах України запланували на останній тиждень жовтня або на перший тиждень листопада. У деяких містах школярі взагалі можуть не відпочивати восени цього року. Як, до прикладу, в Івано-Франківську.

У Києві та Харкові, наприклад, осінні канікули триватимуть протягом 23 – 29 жовтня 2023 року.