Очільниця профільного департаменту міста Оксана Яценко уточнила, що рішення ухвалили через спалах гепатиту А. Дитячі садки натомість працюватимуть у звичному режимі.

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Учні у Вінниці переходять на дистанційку

Яценко при цьому не повідомила, скільки учні у Вінниці навчатимуться дистанційно.

Також вона зауважила: захворювання може дуже швидко поширитися. Зокрема, й через те, що діти часто не миють руки та овочі.

Скільки триватиме дистанційне навчання, поки не відомо, будемо моніторити ситуацію,

– наголосила чиновниця.

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Зазначимо, гепатит A – вірусне захворювання, що вражає печінку. Інкубаційний період триває 14 – 28 днів.

До слова, у більшості шкіл України зараз тривають осінні канікули. Коли і скільки відпочивають від навчання учні у різних регіонах України, читайте за посиланням.