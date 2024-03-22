Учебные заведения в Сумах могут изменить формат работы
22 марта 2024, 17:04Читати новину українською
Источник:Сумской горсовет
В учебных заведениях Сум могут ввести смешанное обучение. Такой формат советует городская комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.
Так, каждое учебное заведение имеет право самостоятельно принимать решение. При этом должно учитывать мнение родителей.
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Как будут учиться школьники в Сумах
Так, с понедельника, 25 марта, на обучение с каникул возвращаются ученики 19 школ. В 21 школе весенние каникулы продлятся еще неделю.
Руководители школ также могут досрочно завершать отопительный сезон. Но для этого сначала надо направить письменное обращение в теплоснабжающую организацию.З OPTIMA якісна профільна освіта та гнучке навчання доступні кожному. Щоб дізнатися особливості й переваги дистанційного коледжу та отримати відповіді на всі запитання, реєструйтеся на безоплатний вебінар, який відбудеться 2 квітня. Шлях до успішної кар’єри може початись вже сьогодні!
Ученики в Сумах учились дистанционно
- Ранее учебные заведения в Сумах перевели на дистанционное обучение.
- Говорится о школах, детсадах и учреждениях внешкольного образования.
- И. о. городского головы Артем Кобзарь сообщил, что в садах будут работать дежурные группы.
- На этой неделе ученики части школ находились на весенних каникулах.