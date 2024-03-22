Учебные заведения в Сумах могут изменить формат работы

В учебных заведениях Сум могут ввести смешанное обучение. Такой формат советует городская комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Так, каждое учебное заведение имеет право самостоятельно принимать решение. При этом должно учитывать мнение родителей.

Смотрите также Когда стартуют и сколько продлятся весенние каникулы в школах Киева

Как будут учиться школьники в Сумах

Так, с понедельника, 25 марта, на обучение с каникул возвращаются ученики 19 школ. В 21 школе весенние каникулы продлятся еще неделю.

Руководители школ также могут досрочно завершать отопительный сезон. Но для этого сначала надо направить письменное обращение в теплоснабжающую организацию.

Ученики в Сумах учились дистанционно

Ранее учебные заведения в Сумах перевели на дистанционное обучение.

Говорится о школах, детсадах и учреждениях внешкольного образования.

И. о. городского головы Артем Кобзарь сообщил, что в садах будут работать дежурные группы.

На этой неделе ученики части школ находились на весенних каникулах.