Как по-украински назвать рюкзак: имеем свои древние названия

Рюкзак стал удобным аксессуаром для повседневного ношения, путешествий, спортивных походов. А еще этот предмет имеет и свои украинские названия.

Эта интересная сумка имеет свои названия в украинском языке. О них рассказывает 24 Канал, ссылаясь на инстаграм Андрея Шимановского.

Смотрите Вам также не "взгрубнулось": как интересно сказать о своем состоянии на украинском

Как по-украински назвать рюкзак

Рюкзак – это удобная универсальная сумка, которая имеет практическое назначение и является стильным аксессуаром, который могут носить дети, мужчины и женщины. Характерным признаком является наличие плечевых лямок для переноски груза на спине.

Само слово "рюкзак" немецкого происхождения – Rucksack: образованного от Rücken – "спина" и Sack – "мешок, сумка".

Его можно использовать. Однако украинцы имеют и свои названия:

наплічник,

наплечник,

заплічник,

нарамінник.

А еще есть и диалектические названия:

Закарпатский диалект:

Гатижак – рюкзак

Гатикошар – корзина, которую несут на плечах как рюкзак

Буковинский диалект:

Рупцак – рюкзак.

Лемковское наречие:

Танистра – военный рюкзак.

Надднепрянский диалект:

Броцак – наплечник, рюкзак.

Гуцульский диалект:

Броцак – рюкзак

Табивка; тобилка – гуцульская кожаная сумка с орнаментом, которая есть на ремне через плечо.

Кроме того, в западных регионах используют польское название – плец, плецак (на польском – "plecak").

Школьный рюкзак чаще называется словом – ранец, чтобы не путать.

Это не единственное заимствованное слово, которое можем использовать и вместе с тем иметь свои соответствия. Такая же ситуация с французским словом "капюшон".

Другие названия рюкзака: смотрите видео

Интересные факты о рюкзаке

Рюкзак имеет свою историю и несколько интересных фактов:

Факт 1. Это изобретение не имеет автора – его придумывали в разное время на разных континентах. Пестер, поняга, рогулька, чиге – это название рюкзака у разных народностей. В том или ином виде зажигательный мешок встречается по всему миру.

Факт 2. Самая древняя модель рюкзака датируется более 5 000 лет. В Эцтальских Альпах в Тироле в леднике был найден скелет человека. По оценкам ученых это был человек, который погиб в 3300 году нашей эры. Лед хорошо сохранил и его, и вещи, среди которых был найден аналог рюкзака. Он выглядел как деревянная рама с накинутым кожаным мешком. Заплечные сумки также упоминаются в летописях о римских легионерах и лицах тамплиеров.

Факт 3. Близкую к современной модели рюкзака придумали для военных в начале XIX века. Материалом изготовления был брезент или просмоленная мешковина. Впоследствии, удобство оценили туристы и альпинисты и создали свои адаптированные виды рюкзаков.

Факт 4. В Советском Союзе популярной была модель "абалаковского" рюкзака (50 – 90-е годы). Эту модель придумал скалолаз Виталий Абалаков.

Факт 5. Рюкзак как аксессуар для школьников начал использовать что-то давно – с 50-х годов ХХ века. До этого дети ходили с портфелями.

Факт 6. Модным аксессуаром рюкзак стал с подарком Миуччи Прада в 1984 году, когда она представила свою нейлоновую версию с блестящим логотипом.

Факт 7. Самым дорогим рюкзаком в мире на сегодняшний момент является модель от Louis Vuitton. Его стоимость составляет 79 000 долларов.

Факт 8. С рюкзаком нельзя заходить в крупный музей мира. Дело в том, что рюкзак находится за спиной, и его владелец не видит, что с ним происходит и может случайно задеть и повредить экспонат. Поэтому рюкзак придется оставить в камере хранения.

Вместительность рюкзака обозначают литрами. А по функциональному назначению можно выделить: туристические, альпинистские, велосипедные, военные (тактические), специальные (для ноутбуков, фотооборудования, инструмента и т.д.), городские, рюкзаки переноски для животных и другие.

В Украине есть даже памятник туристическому рюкзаку. Он расположен во Львове возле географического факультета ЛНУ имени Ивана Франко.

Рюкзак во Львове / Википедия

А вы любите носить рюкзаки?