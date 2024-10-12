МОН запустило сервис для сообщений о фактах буллинга в школах: как он работает

Минобразования запустило сервис, через который можно сообщать о случаях буллинга в школах. Информация будет передаваться директорам образовательных учреждений.

Сейчас сервис имеет только базовый функционал. Об этом говорится на сайте АИКОМ – Автоматизированного информационного комплекса образовательного менеджмента.

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Директор школы должен отреагировать на буллинг в течение суток

На АИКОМ создали Антибуллинговый раздел.

Этот раздел дает возможность сообщить о буллинге в учебном заведении анонимно или открыто, и эти данные будут переданы директору вашего учебного заведения. Директор должен отреагировать на заявление о буллинге, однако, если этого не произойдет, через 24 часа будет задействован предусмотренный действующим законодательством алгоритм реагирования на буллинг,

– отмечает АИКОМ.

Также в Антибуллинговом разделе можно найти рекомендации, как правильно реагировать на буллинг.

Чтобы воспользоваться сервисом, нужно пройти регистрацию.

Сейчас этот раздел находится в разработке и имеет только базовый функционал. Разработчики призывают присоединиться к усовершенствованию проекта.

"Будем благодарны за ваши отзывы и пожелания по адресу antybullyingchatbot@gmail.com", – пишут они.