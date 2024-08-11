Бутерброд, канапка или канапе: как правильно будет по-украински
Бутерброд – одно из самых простых блюд в рационе украинцев. Однако не каждый задумывается, правильно ли он называет эту закуску.
Кто-то утверждает, что ломтик хлеба с сыром, ветчиной или колбасой – это "бутерброд", кто-то, что это "канапка" или "канапе". А как на самом деле правильно говорить, передает Образование 24.
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Бутерброд или все же что-то другое
Языковед Александр Авраменко в эфире телемарафона рассказал, что все варианты – "бутерброд", "канапка" и "канапе", являются правильными.
С этими словами все в порядке, они давно приехали в наш язык из немецкого и французского языков,
– указал Авраменко.
Однако на самом деле украинцы имеют собственный аналог слову "бутерброд" – это накладенец. Поэтому советуем не чураться языка наших предков и при случае продемонстрировать свои звания украинского!Обратите внимание! Ранее мы также подробно рассказывали вам, как правильно здороваться и прощаться на украинском. Об этом вы можете прочитать в нашей образовательной антисуржиковой рубрике по ссылке.