Кто-то утверждает, что ломтик хлеба с сыром, ветчиной или колбасой – это "бутерброд", кто-то, что это "канапка" или "канапе". А как на самом деле правильно говорить, передает Образование 24.

Смотрите также Только не "привет": как красиво и правильно поздороваться на украинском

Бутерброд или все же что-то другое

Языковед Александр Авраменко в эфире телемарафона рассказал, что все варианты – "бутерброд", "канапка" и "канапе", являются правильными.

С этими словами все в порядке, они давно приехали в наш язык из немецкого и французского языков,

– указал Авраменко.

Однако на самом деле украинцы имеют собственный аналог слову "бутерброд" – это накладенец. Поэтому советуем не чураться языка наших предков и при случае продемонстрировать свои звания украинского!