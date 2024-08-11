Хтось стверджує, що скибка хліба з сиром, шинкою чи ковбасою – це "бутерброд", хтось, що це "канапка" чи "канапе". А як насправді правильно говорити, передає Освіта 24.

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Бутерброд чи все ж щось інше

Мовознавець Олександр Авраменко в ефірі телемарафону розповів, що всі варіанти – "бутерброд", "канапка" та "канапе", є правильними.

З цими словами все гаразд, вони давно примандрували в нашу мову з німецької та французької мов,

– вказав Авраменко.

Однак насправді українці мають власний відповідник слову "бутерброд" – це накладенець. Тому радимо не цуратися мови наших предків та за нагоди продемонструвати свої звання української!