Бутерброд, канапка чи канапе: як правильно буде українською
Бутерброд – одна з найпростіших страв у раціоні українців. Проте не кожен задумується, чи правильно він називає цю закуску.
Хтось стверджує, що скибка хліба з сиром, шинкою чи ковбасою – це "бутерброд", хтось, що це "канапка" чи "канапе". А як насправді правильно говорити, передає Освіта 24.
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Бутерброд чи все ж щось інше
Мовознавець Олександр Авраменко в ефірі телемарафону розповів, що всі варіанти – "бутерброд", "канапка" та "канапе", є правильними.
З цими словами все гаразд, вони давно примандрували в нашу мову з німецької та французької мов,
– вказав Авраменко.
Однак насправді українці мають власний відповідник слову "бутерброд" – це накладенець. Тому радимо не цуратися мови наших предків та за нагоди продемонструвати свої звання української!Зверніть увагу! Раніше ми також детально розповідали вам, як правильно вітатися та прощатися українською. Про це ви можете прочитати у нашій освітній антисуржиковій рубриці за посиланням.