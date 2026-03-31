Математика в Украине vs Нидерланды: сеть шокировала разница в заданиях

В соцсетях обсуждают разницу между математикой для третьеклассников в Украине и Нидерландах. Пользователей удивила не только сложность задач, но и подходы к обучению.

В соцсети Threads вспыхнула дискуссия после сравнения заданий по математике для учеников начальной школы в Украине и Нидерландах. Пользователей удивило, что украинские третьеклассники уже работают с числами в пределах тысячи, тогда как их сверстники за рубежом только осваивают сложение и вычитание до 10.

Почему сравнение не совсем корректно?

Несмотря на разницу в сложности, часть пользователей отмечает: такое сравнение не совсем точное. Причина – разный возраст детей в "третьем классе".

Мрієте про вищу освіту за кордоном? Подбайте про спрощену процедуру вступу вже зараз. Дистанційна школа "Оптіма" пропонує отримати подвійний диплом, який допоможе продовжити навчання в будь-якій точці світу.

В Нидерландах дети начинают обучение примерно с четырех лет. Соответственно, третий класс там соответствует возрасту 6–7 лет, что ближе к украинскому первому классу.

Зато в Украине ученики обычно идут в школу в 6–7 лет, поэтому третий класс – это уже значительно старшие дети. Фактически украинский третий класс можно сравнить с высшими уровнями начального образования в Нидерландах.

Различные подходы к обучению

В комментариях также обращают внимание на различия в образовательных подходах. В европейских школах, в частности в Нидерландах, больше внимания уделяют постепенному усвоению материала без перегрузки.

Задания по математике для третьеклассников

В Украине же обучение часто является более интенсивным и глубоким уже с первых лет. В то же время родители, которые имеют опыт обучения детей за рубежом, отмечают: в итоге уровень знаний может быть примерно одинаковым, хотя путь к нему разный.

Известно, что в Нидерландах начальная школа длится до 12 лет, а большинство предметов преподает один учитель. Дети активно используют цифровые устройства, а школы имеют больше свободы в формировании программ и расписания.

Как реагируют пользователи?

Сообщение вызвало оживленную реакцию в сети. Часть пользователей считает, что украинская система образования перегружает детей и дает слишком сложные задачи уже в младшем возрасте.

Другие же не согласны с такой оценкой. Они отмечают, что сложная программа формирует лучшую базу знаний, а разница объясняется только подходами и возрастными особенностями.

В целом в комментариях сходятся во мнении: сравнивать образовательные системы напрямую сложно, ведь они имеют разные структуры, цели и методики обучения.

