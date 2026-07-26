"Відмінити" і "скасувати": еще одна распространенная языковая ловушка

Есть слова, которые звучат правильно, но сбивают с толку своим значением. Из-за сходства с русским языком мы нередко используем их не по назначению.

Иногда ошибка возникает не потому, что слова нет в украинском языке, а потому, что его употребляют не в том значении. Именно так произошло с глаголом "відмінити", который не означает "отменить". Об их значении и правильном употреблении рассказываем со ссылкой на "Мова – ДНК нації".

В чем разница между словами "відмінити" и "скасувати"?

В документах, новостях и повседневной речи часто можно услышать: "відмінили рейс", "відмінили уроки", "відмінили концерт". Однако в этом значении в украинском языке это слово – ошибка. Украинский язык четко различает два разных глагола – "відмінити" та "скасувати", и они не взаимозаменяемы, у каждого свое место.

Фразы вроде "відмінити зустріч" – это калька с русского "отменить". В украинском литературном языке для этого уже давно существует точное слово – "скасувати". Именно его рекомендуют словари, языковеды и современное украинское правописание.

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Согласно Словарю украинского языка, "скасувати" означает:

признать недействительным;

аннулировать;

прекратить действие чего-либо;

не проводить запланированное мероприятие.

"Заняття в школах під час епідемії грипу скасували" ( из газеты).

Кроме того, действие – это отмена, аннулирование, а результат – отмененное.

А вот глагол "відмінити", который также есть в украинском языке, имеет совсем другое значение. В словарях он толкуется как:

изменять окончания слова по падежам, а также по числу и роду (о именных частях речи и причастиях);

делать кого-то или что-либо иным; изменять.

Именно от этого глагола происходят слова:

відмінок ;

; відмінювання ;

; відмінюваний.

Однако под влиянием русского "отменять" у нас в значении "скасувати" нередко безосновательно употребляют – "відмінити". И не только в устной речи. Нередко такую ошибку можно встретить в книгах, газетах и на телеэкранах.

Будьте внимательны со словами "скасувати" і "відмінити" / Мова – ДНК нації

Как легко запомнить?

Украинский язык очень точен в значениях слов. Скасувати – означает прекратить действие, аннулировать или не проводить что-то запланированное.

Отменять (отменить) можно:

рейсы;

встречи;

концерты;

уроки;

занятия;

свидания.

А еще это касается законодательства, ведь отменяют: приказы, решения, указы, приговоры, законы.

"Відмінити" – это изменить слово по падежам.

существительные;

прилагательные;

местоимения;

числительные.

Конечно, в словарях советского времени вы встретите "відмінити" в значении "отменить", но не забывайте, что язык искусственно пытались приблизить к русскому, поэтому шли на такие незаметные манипуляции: "отменіть-відмінить-відмінити".

Впрочем, лингвисты подчеркивают, что пора отказаться от таких ошибочных конструкций. Подобные ошибки мы видим в случае со словами "подбивать" или "подводить" итоги.

Поэтому в следующий раз, когда концерт не состоится, скажем: "концерт скасували", а не "відмінили". Так наша речь будет не только грамотной, но и естественной.