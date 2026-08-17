Не только математику: какие предметы изучают дети в 1-м классе и что должны уметь новоиспеченные школьники

Начало обучения в школе для детей всегда сопровождается новыми открытиями, знакомствами и впечатлениями. У первоклассников в Украине, как правило, есть четкий перечень дисциплин, которые и станут основой для дальнейших навыков и умений. При этом не стоит перегружать учеников подготовкой к занятиям.

В то же время дети в 1-м классе все же должны быть готовы внимательно слушать и тщательно выполнять указания учителя. 24 Канал собрал информацию о том, что следует ожидать первоклассникам.

Какие предметы изучают в 1-м классе?

В целом, учебные программы, названия предметов, количество часов на их изучение, а также специфика каждой дисциплины могут различаться в зависимости от учебного заведения.

Однако существует определенный базовый перечень предметов, которые начинают изучать первоклассники, только что переступив порог школы. Среди них, прежде всего, следующие:

Украинский язык и чтение (обучение грамоте). Этот курс в первом классе предусматривает прежде всего изучение звуков, букв, составление слов, первые шаги к чтению и письму.

Этот курс в первом классе предусматривает прежде всего изучение звуков, букв, составление слов, первые шаги к чтению и письму. Математика. На этих уроках дети будут учиться считать в пределах 10 и 100, знакомиться с цифрами, простыми геометрическими фигурами и решать простые задачи.

этих уроках дети будут учиться считать в пределах 10 и 100, знакомиться с цифрами, простыми геометрическими фигурами и решать простые задачи. Я исследую мир. Это интегрированный курс, который объединяет естествознание, обществознание, здоровье и безопасность.

интегрированный курс, который объединяет естествознание, обществознание, здоровье и безопасность. Английский язык (или другой иностранный). Эта дисциплина направлена на изучение базовых слов, песен, счета и простых диалогов в игровой форме.

дисциплина направлена на изучение базовых слов, песен, счета и простых диалогов в игровой форме. Искусство. Музыкальное и изобразительное искусство может включать пение, прослушивание музыки, рисование, лепку.

и изобразительное искусство может включать пение, прослушивание музыки, рисование, лепку. Дизайн и технологии. Здесь детей ждет работа с бумагой, пластилином, природными материалами, конструирование.

детей ждет работа с бумагой, пластилином, природными материалами, конструирование. Физическая культура. Предмет, который предусматривает подвижные игры, эстафеты и общую физическую подготовку.

Что обязательно должен уметь первоклассник в 1-м классе?

Учительница начальных классов и образовательный блогер Юлиана Довгопол в колонке для "Вчись.Медиа" рассказала, что не стоит перегружать детей подготовкой к школе и спешить нанимать репетиторов перед 1 сентября. Если первоклассник заранее осваивает всю программу, это может снизить его интерес к учебе, вызвать скуку и потерю мотивации.

Она также предостерегает от преждевременного перехода к программе второго класса, ведь смена требований и коллектива может стать для ребенка дополнительным стрессом.

Для дошкольника важнее не знать школьную программу наизусть, а обладать базовыми навыками:

знать цифры от 1 до 10;

уметь читать короткие слова по слогам;

быть самостоятельным в быту;

уметь попросить о помощи;

называть основные цвета;

правильно пользоваться карандашом и ножницами;

знать свое имя, фамилию и адрес.

Также ребенку следует уметь слушать взрослого 10–15 минут, самостоятельно одеваться, собирать вещи и пользоваться туалетом, а главное – не бояться новой обстановки и воспринимать школу как интересное и безопасное место.

Напомним также, что в Украине продолжает действовать программа "Пакет школьника", в рамках которой родители детей, которые в этом году идут в первый класс, могут получить 5 тысяч гривен.

Средства можно использовать только в безналичной форме для приобретения школьных принадлежностей, канцелярских товаров, книг, детской одежды и обуви.