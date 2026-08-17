Водночас діти в 1-му класі все ж повинні бути готовими до уважного слухання й старанного виконання вказівок учителя. 24 Канал зібрав інформацію про те, чого очікувати першачкам.

Які дисципліни вивчають у 1-му класі?

Загалом, навчальні програми, назви предметів, кількість годин на їхнє вивчення, а також специфіка кожної дисципліни можуть різнитися залежно від навчального закладу.

Проте є певний базовий перелік предметів, які беруться вчити першачки, щойно переступають поріг школи. Серед них, передусім, такі:

Українська мова і читання (навчання грамоти). Цей курс у першому класі передбачає насамперед вивчення звуків, букв, складання слів, перші кроки до читання та письма.

Цей курс у першому класі передбачає насамперед вивчення звуків, букв, складання слів, перші кроки до читання та письма. Математика. На цих уроках діти вчитимуть лічбу в межах 10 і 100, знайомитимуться з цифрами, простими геометричними фігурами та вирішуватимуть легкі задачі.

На цих уроках діти вчитимуть лічбу в межах 10 і 100, знайомитимуться з цифрами, простими геометричними фігурами та вирішуватимуть легкі задачі. Я досліджую світ. Це інтегрований курс, який поєднує природознавство, суспільствознавство, здоров'я та безпеку.

Це інтегрований курс, який поєднує природознавство, суспільствознавство, здоров'я та безпеку. Англійська мова (або інша іноземна). Ця дисципліна спрямована на вивчення базових слів, пісень, рахунку та простих діалогів у ігровій формі.

Ця дисципліна спрямована на вивчення базових слів, пісень, рахунку та простих діалогів у ігровій формі. Мистецтво. Музичне та образотворче мистецтво може включати спів, слухання музики, малювання, ліплення).

Музичне та образотворче мистецтво може включати спів, слухання музики, малювання, ліплення). Дизайн і технології. Тут на дітей очікуватиме робота з папером, пластиліном, природними матеріалами, конструюванням.

Тут на дітей очікуватиме робота з папером, пластиліном, природними матеріалами, конструюванням. Фізична культура. Предмет, який передбачає рухливі ігри, естафети та загальну фізичну підготовку.

Що обов'язково має вміти першачок у 1-му класі?

Вчителька початкових класів та освітня блогерка Юліана Довгопол у колонці для "Вчися.Медіа" розповіла, що не варто перевантажувати дітей підготовкою до школи та поспішати наймати репетиторів перед 1 вересня. Якщо першокласник заздалегідь опановує всю програму, це може знизити його інтерес до навчання, спричинити нудьгу та втрату мотивації.

Вона також застерігає від передчасного переходу до програми другого класу, адже зміна вимог і колективу може стати для дитини додатковим стресом.

Для дошкільника важливіше не знати шкільну програму напам’ять, а мати базові навички:

знати цифри від 1 до 10;

уміти читати короткі слова по складах;

бути самостійним у побуті;

вміти попросити про допомогу;

назвати основні кольори;

правильно користуватися олівцем і ножицями;

знати своє ім'я, прізвище та адресу.

Також дитині варто вміти слухати дорослого 10 – 15 хвилин, самостійно одягатися, збирати речі та користуватися вбиральнею, а головне – не боятися нового середовища й сприймати школу як цікаве та безпечне місце.

Нагадаємо також про те, що в Україні продовжує діяти програма "Пакунок школяра", у межах якої батьки дітей, які цьогоріч ідуть до першого класу, можуть отримати 5 тисяч гривень.

Кошти можна використати лише безготівково для придбання шкільного приладдя, канцелярських товарів, книжок, дитячого одягу та взуття.