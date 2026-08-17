В то же время дети в 1-м классе все же должны быть готовы внимательно слушать и тщательно выполнять указания учителя. 24 Канал собрал информацию о том, что следует ожидать первоклассникам.
Какие предметы изучают в 1-м классе?
В целом, учебные программы, названия предметов, количество часов на их изучение, а также специфика каждой дисциплины могут различаться в зависимости от учебного заведения.
Однако существует определенный базовый перечень предметов, которые начинают изучать первоклассники, только что переступив порог школы. Среди них, прежде всего, следующие:Хотите ежедневно читать оперативные и качественные новости Добавьте 24 Канал в избранное в Google
- Украинский язык и чтение (обучение грамоте). Этот курс в первом классе предусматривает прежде всего изучение звуков, букв, составление слов, первые шаги к чтению и письму.
- Математика. На этих уроках дети будут учиться считать в пределах 10 и 100, знакомиться с цифрами, простыми геометрическими фигурами и решать простые задачи.
- Я исследую мир. Это интегрированный курс, который объединяет естествознание, обществознание, здоровье и безопасность.
- Английский язык (или другой иностранный). Эта дисциплина направлена на изучение базовых слов, песен, счета и простых диалогов в игровой форме.
- Искусство. Музыкальное и изобразительное искусство может включать пение, прослушивание музыки, рисование, лепку.
- Дизайн и технологии. Здесь детей ждет работа с бумагой, пластилином, природными материалами, конструирование.
- Физическая культура. Предмет, который предусматривает подвижные игры, эстафеты и общую физическую подготовку.
Что обязательно должен уметь первоклассник в 1-м классе?
Учительница начальных классов и образовательный блогер Юлиана Довгопол в колонке для "Вчись.Медиа" рассказала, что не стоит перегружать детей подготовкой к школе и спешить нанимать репетиторов перед 1 сентября. Если первоклассник заранее осваивает всю программу, это может снизить его интерес к учебе, вызвать скуку и потерю мотивации.
Она также предостерегает от преждевременного перехода к программе второго класса, ведь смена требований и коллектива может стать для ребенка дополнительным стрессом.
Для дошкольника важнее не знать школьную программу наизусть, а обладать базовыми навыками:
- знать цифры от 1 до 10;
- уметь читать короткие слова по слогам;
- быть самостоятельным в быту;
- уметь попросить о помощи;
- называть основные цвета;
- правильно пользоваться карандашом и ножницами;
- знать свое имя, фамилию и адрес.
Также ребенку следует уметь слушать взрослого 10–15 минут, самостоятельно одеваться, собирать вещи и пользоваться туалетом, а главное – не бояться новой обстановки и воспринимать школу как интересное и безопасное место.
Напомним также, что в Украине продолжает действовать программа "Пакет школьника", в рамках которой родители детей, которые в этом году идут в первый класс, могут получить 5 тысяч гривен.
Средства можно использовать только в безналичной форме для приобретения школьных принадлежностей, канцелярских товаров, книг, детской одежды и обуви.