Не "черемуха": как правильно назвать это дерево на украинском языке

Украинцы иногда могут использовать суржик в повседневной речи. В частности, потому что не знают правильных украинских эквивалентов отдельных слов.

Или даже не подозревают, что именно это название является неправильным. Среди них – и названия деревьев, пишет 24 Канал.

Как будет называться "черемуха" на украинском языке

Например, можно услышать такое название одного из деревьев, как "черемуха". Однако в украинском языке есть совсем другое название для обозначения этого дерева.

черьомуха – черемшина, черемха, черемуха;

В "Словаре украинского языка" говорится, что небольшое дерево или куст с обильными, собранными в кисти ароматными белыми цветами и черными съедобными ягодами следует называть черемха или черемуха. Также можно сказать и черемшина. Так называют и плоды этого растения. А вот языкового искажения "черьомуха" следует избегать.

Черемшина или черемша

Украинцы также могут путать слова "черемшина" и "черемша", ведь они похожи по звучанию. Однако имеют совершенно разные значения.

О черемшине мы уже упомянули. А вот черемша (другое название – медвежий лук) – это занесенное в Красную книгу луковичные растение, которое по вкусу напоминает чеснок и очень полезно для организма, рассказал языковед Александр Авраменко в эфире программы "Завтрак с 1+1".

"Черемшина" в исполнении Нины Матвиенко и Оксаны Мухи: видео

Какие свойства у черемухи

В "Фармацевтической энциклопедии" пишут, что плоды черемухи обыкновенной используют в качестве лекарственного сырья.

В медицине также используют плоды черемухи обыкновенной, обладающие противовоспалительными свойствами.

Плоды съедобны, муку из них используют для приготовления пирогов и кондитерских изделий. Также они служат кормом для большого рогатого скота, лосей, оленей, овец, коз, бобров и ондатр.

Древесина используется в токарном, обозном и мебельном производстве. Листья ядовиты для гусей.