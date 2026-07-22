Не "черемуха": как правильно назвать это дерево на украинском языке
Украинцы иногда могут использовать суржик в повседневной речи. В частности, потому что не знают правильных украинских эквивалентов отдельных слов.
Или даже не подозревают, что именно это название является неправильным. Среди них – и названия деревьев, пишет 24 Канал.
Как будет называться "черемуха" на украинском языке
Например, можно услышать такое название одного из деревьев, как "черемуха". Однако в украинском языке есть совсем другое название для обозначения этого дерева.
- черьомуха – черемшина, черемха, черемуха;
В "Словаре украинского языка" говорится, что небольшое дерево или куст с обильными, собранными в кисти ароматными белыми цветами и черными съедобными ягодами следует называть черемха или черемуха. Также можно сказать и черемшина. Так называют и плоды этого растения. А вот языкового искажения "черьомуха" следует избегать.
Черемшина или черемша
Украинцы также могут путать слова "черемшина" и "черемша", ведь они похожи по звучанию. Однако имеют совершенно разные значения.
О черемшине мы уже упомянули. А вот черемша (другое название – медвежий лук) – это занесенное в Красную книгу луковичные растение, которое по вкусу напоминает чеснок и очень полезно для организма, рассказал языковед Александр Авраменко в эфире программы "Завтрак с 1+1".
"Черемшина" в исполнении Нины Матвиенко и Оксаны Мухи: видео
Какие свойства у черемухи
В "Фармацевтической энциклопедии" пишут, что плоды черемухи обыкновенной используют в качестве лекарственного сырья.
В медицине также используют плоды черемухи обыкновенной, обладающие противовоспалительными свойствами.
Плоды съедобны, муку из них используют для приготовления пирогов и кондитерских изделий. Также они служат кормом для большого рогатого скота, лосей, оленей, овец, коз, бобров и ондатр.
Древесина используется в токарном, обозном и мебельном производстве. Листья ядовиты для гусей.
Ранее в нашей антисуржиковой подборке мы рассказывали, как называть деревья на украинском языке.