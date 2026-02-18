Кто такая "чичка", о которой в "Гуцулянке" поет Иван Попович

Украиноязычные песни и народные, и эстрадные, полны интересных слов, происходящих из диалектов. Хотя мы к ним и привыкли, но не всегда понимаем их значение.

Какое значение слова "чичка" из известной украинской песни, рассказываем со ссылкой на объяснение портала "Украинский с Наталкой".

Что называют словом "чичка"?

Эту оживленную и запыхавшуюся песню, которую исполняет Иван Попович, вы точно хотя бы раз слышали. А воспетый в ней колорит Карпат точно касается сердца.

"Ой, гуцулко, гуцулянко, чічко прехороша

Подарую тобі скрипку, іскру Черемоша.

Ой, гуцулко, гуцулянко, будеш ти любити,

Я зроблю з відлунь Карпатських золоті трембіти".

Среди строк в припеве встречаем слово – "чичка". Жители Закарпатья, Буковины и Прикарпатья точного его знают, но понятно ли оно жителям других регионов Украины?

Слово "чичка" в литературном украинском языке не закрепилось как нормативное, хотя его можно найти в словарях, но активно живет в фольклоре и песнях. И основное его значение – цветок.

Все зелене довкола... А на тлі цього зеленого моря, мрійних контурів далеких верхів, мов рухливі чічки барвисті, посіялися гуцули й гуцулки. (Гнат Хоткевич).

Слово имеет и переносное значение – так називають красивую девушку, "чичка", в смысле "цветок среди людей", красавица. В песне "Гуцулянка" Ивана Поповича строка "Ой, гуцулко, гуцулянко, чичко прехороша" означает "дівчино-квітко, найгарніша". Это метафора красоты, нежности и молодости.

Что означает "чичка": смотрите видео

Слово можно сказать как комплимент: "ты как чичка", "моя чичка", вместо цветок или цветочек. Или же как нежное обращение к девушке или жене – чичка.

Этот карпатский диалектизм можно встретить и во многих других песнях, свадебных песнях и частушках:

"Чічка-марічка розцвітає в полі,

а я свою долю шукаю на волі"…

"При кобзині зійшла днина,

При скрипочці нічка,

А вна [вона] собі молоденька,

Як у траві чічка…"

"Чічка в саду розцвітає,

молода дівчина віночок сплітає"…

"Гуцулянка" Ивана Поповича: смотрите видео

У слова "чичка" интересное происхождение – тюркское (турецкое, крымскотатарское, азербайджанское), там – çiçek означает цветок. В украинский язык оно могло приехать как с юга, так и с Балкан. Поскольку Балканы до конца XIX века была под турецким господством, а в XVI-ом и XVII-ом веках турки властвовали и в большей части Венгрии. Поэтому в диалекте Закарпатья немало слов тюркского происхождения: финджа, пачмаґы, папучи, кербач, кабат и так далее.

Слово "чичка" встречается в сербском и болгарском языке – "чичек", где оно означает лопух или чертополох. А в венгерском языке – csicska, уже имеет другое значение и негативную окраску.

Интересно! "Чичкой" называли и кокарду, которая крепится на головной убор, воинов Легиона Украинских Сечевых Стрельцов времен Первой мировой войны. "Чичка" имела вид круглой розетки из ткани. Розетка была двух цветов, синего и желтого. Желтый цвет был в середине, синий на внешнем круге знака отличия. В центре – металлическая пластина-крепление с эмблемой УСС. Носилась она на полевом кепи с левой стороны.

Среди известных художественных произведений с названием "Писані чічки" имеем гобелен 1984 года из шерсти, размером 182 х 244 сантиметра. Он выполнен ручным ткачеством и авторской техникой Михаила Биласа и хранится в Национальном музее музее народного искусства Гуцульщины и Покутья имени Иосифа Кобринского в городе Коломыя.

Гобелен "Писаные чички" автор Михаил Билас / Facebook

В гуцульской культуре "чичка" – это и цветок, и символ красоты и молодости, поэтическое обращение к любимой. Таким образом, "чичка" в песне Поповича – не просто цветок, а образ девушки, которая является украшением горного края, как красочный полонинский цветок.

Слушайте украинское, узнавайте новые слова и говорите на украинском!