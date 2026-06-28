Есть альтернатива: что делать, если не сдали НМТ в 2026 году

Выпускники украинских школ сейчас сдают национальный мультитест. Его результаты необходимы для поступления в вузы нашей страны.

Часть участников может не набрать необходимое количество баллов для участия в приемной кампании в вузы. 24 Канал при этом подскажет, какие есть альтернативы поступлению, если вы не справились с тестированием.

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Куда можно поступить в этом году без НМТ?

Нынешним выпускникам, которые "провалили" НМТ, сильно волноваться не стоит. При этом можно даже подождать следующего года. Ведь стать студентом можно ещё в этом году. В частности, поступить:

в военные вузы по внутренним экзаменам;

на польско-украинские образовательные программы в частных вузах;

в профессиональные колледжи;

в профессиональные колледжи.

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Военные вузы

Для поступления в военные вузы вместо НМТ можно сдавать вступительные экзамены непосредственно в учебном заведении. Это испытания по конкурсным предметам по программам НМТ / ЗНО, уточняет Education.ua. Также абитуриенты должны пройти психологическое обследование, оценку уровня физической подготовки и медицинский осмотр.

Польско-украинские программы в вузах

Некоторые частные вузы предлагают поступление без мультитеста по совместным программам с польскими вузами. Они действуют в случае заключения соглашения о сотрудничестве между украинским и польским университетами. В этом случае абитуриента могут зачислить в польское учебное заведение на основании аттестата о полном общем среднем образовании и собеседования. После года обучения студент получает возможность продолжить образование в украинском университете. Однако тогда сдавать НМТ для поступления всё же придётся.

Профессиональные колледжи

Без НМТ также можно поступить в профессиональные колледжи. Эти учебные заведения предлагают широкий выбор специальностей, которые есть в вузах. По окончании обучения выпускники получают диплом младшего бакалавра и могут как устроиться на работу, так и продолжить обучение в университете.

Для поступления необходимо пройти собеседование / творческий конкурс и написать мотивационное письмо по требованию учебного заведения.

Профессиональные колледжи

Без НМТ также можно поступать в профессиональные колледжи. Здесь можно за короткое время освоить рабочую профессию и быстро выйти на рынок труда.

Поступление в государственные профессиональные колледжи обычно происходит без конкурса. Если заявлений больше, чем мест в колледже, то могут учитываться средний балл школьного аттестата или проводиться собеседование либо другое вступительное испытание.

Поступление за границу

Украинские выпускники также могут рассмотреть вариант поступления за границу. При этом стоит учитывать не только правила поступления в конкретной стране, но и заранее ознакомиться с правилами вступительной кампании в выбранном вами вузе.

Gap year

Можно также выбрать Gap year или Post Graduate year — "свободный" год между окончанием школы и поступлением в вуз. Эта практика популярна в Европе и Америке. Этот год используют как перерыв между переходом от одного типа обучения к другому. Абитуриент имеет время подумать, чем хочет заниматься. В это время можно заниматься волонтерством, путешествовать, временно работать, проходить курсы и т. д.

Кстати, без НМТ также можно поступать в университеты на контракт — но тем, кто уже имеет высшее образование.