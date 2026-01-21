Что дети на самом деле говорят о своих родителях: воспитательница поразила ответом
- Воспитательница искусства в США сообщила, что дети говорят о своих родителях.
- И подчеркнула, что они постоянно хвалят своих родителей.
Воспитательница искусства в детском саду США рассказала родителям, что о них говорят их дети. Она акцентировала, что дети постоянно хвалит их.
Об этом педагог рассказала в видео, которое выложила в инстаграме, пишет Today. Видео стало вирусным.
Смотрите также Повысят ли воспитателям в детсадах зарплату в 2026 году
Что рассказала воспитательница?
Педагог рассказала, что дети так же хвастаются своими мамами и папами, как это делают взрослые, когда рассказывают о своих детях другим.
То, как вы одержимы своими детьми – и вы идете на работу и рассказываете людям о малышах и о том, какие они замечательные и удивительные – ваши дети чувствуют то же самое к вам,
– рассказала Наава Кац.
И добавила, что когда дети сидят за своим столиком и что-то производит или рисует, то говорит, что делает это для родителей.
Вас любят. И я действительно думаю, что кто-то должен вам это сказать,
– сказала воспитательница.
Что дети говорят о своих родителях: ответ воспитательницы
Смотрите также Не уровень знаний: учительница назвала фактор, который указывает на успешность школьника
Сколько Украина выделила на укрытие для детсадов?
- В 2026 году государство впервые отдельно выделяет 1 миллиард гривен на обустройство укрытий именно в детсадах.
- Общины смогут создавать безопасные условия для работы садиков и возвращения детей к очному или смешанному формату обучения, сообщил министр образования и науки Украины Оксен Лисовой.
- До 26 января учредители садов могут подать заявки на финансирование укрытий.