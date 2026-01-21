Что дети на самом деле говорят о своих родителях: воспитательница поразила ответом

Воспитательница искусства в детском саду США рассказала родителям, что о них говорят их дети. Она акцентировала, что дети постоянно хвалит их.

Об этом педагог рассказала в видео, которое выложила в инстаграме, пишет Today. Видео стало вирусным.

Что рассказала воспитательница?

Педагог рассказала, что дети так же хвастаются своими мамами и папами, как это делают взрослые, когда рассказывают о своих детях другим.

То, как вы одержимы своими детьми – и вы идете на работу и рассказываете людям о малышах и о том, какие они замечательные и удивительные – ваши дети чувствуют то же самое к вам,

– рассказала Наава Кац.

И добавила, что когда дети сидят за своим столиком и что-то производит или рисует, то говорит, что делает это для родителей.

Вас любят. И я действительно думаю, что кто-то должен вам это сказать,

– сказала воспитательница.

Что дети говорят о своих родителях: ответ воспитательницы

