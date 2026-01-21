Що діти насправді кажуть про своїх батьків: вихователька вразила відповіддю
- Вихователька мистецтва в США повідомила, що діти кажуть про своїх батьків.
- І наголосила, що вони постійно хвалять своїх батьків.
Вихователька мистецтва у дитсадку США розповіла батькам, що про них кажуть їхні діти. Вона акцентувала, що малеча постійно хвалить їх.
Про це педагогиня розповіла у відео, яке виклала в інстаграмі, пише Today. Відео стало вірусним.
Що розповіла вихователька?
Педагогиня розповіла, що діти так само хизуються своїми мамами й татами, як це роблять дорослі, коли розповідають про своїх дітей іншим.
Те, як ви одержимі своїми дітьми – і ви йдете на роботу та розповідаєте людям про малюків і про те, які вони чудові та дивовижні – ваші діти відчувають те саме до вас,
– розповіла Наава Кац.
І додала, що коли малеча сидить за своїм столиком і щось виготовляє чи малює, то каже, що робить це для батьків.
Вас люблять. І я справді думаю, що хтось має вам це сказати,
– сказала вихователька.
Скільки Україна виділила на укриття для дитсадків?
- У 2026 році держава вперше окремо виділяє 1 мільярд гривень на облаштування укриттів саме у дитсадках.
- Громади зможуть створювати безпечні умови для роботи садочків і повернення дітей до очного або змішаного формату навчання, повідомив міністр освіти і науки України Оксен Лісовий.
- До 26 січня засновники садків можуть подати заявки на фінансування укриттів.