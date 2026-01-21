Що діти насправді кажуть про своїх батьків: вихователька вразила відповіддю

Вихователька мистецтва у дитсадку США розповіла батькам, що про них кажуть їхні діти. Вона акцентувала, що малеча постійно хвалить їх.

Про це педагогиня розповіла у відео, яке виклала в інстаграмі, пише Today. Відео стало вірусним.

Що розповіла вихователька?

Педагогиня розповіла, що діти так само хизуються своїми мамами й татами, як це роблять дорослі, коли розповідають про своїх дітей іншим.

Те, як ви одержимі своїми дітьми – і ви йдете на роботу та розповідаєте людям про малюків і про те, які вони чудові та дивовижні – ваші діти відчувають те саме до вас,

– розповіла Наава Кац.

І додала, що коли малеча сидить за своїм столиком і щось виготовляє чи малює, то каже, що робить це для батьків.

Вас люблять. І я справді думаю, що хтось має вам це сказати,

– сказала вихователька.

Що діти кажуть про своїх батьків: відповідь виховательки

Скільки Україна виділила на укриття для дитсадків?