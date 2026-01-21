Про це педагогиня розповіла у відео, яке виклала в інстаграмі, пише Today. Відео стало вірусним.

Що розповіла вихователька?

Педагогиня розповіла, що діти так само хизуються своїми мамами й татами, як це роблять дорослі, коли розповідають про своїх дітей іншим.

Те, як ви одержимі своїми дітьми – і ви йдете на роботу та розповідаєте людям про малюків і про те, які вони чудові та дивовижні – ваші діти відчувають те саме до вас,
– розповіла Наава Кац.

І додала, що коли малеча сидить за своїм столиком і щось виготовляє чи малює, то каже, що робить це для батьків.

Вас люблять. І я справді думаю, що хтось має вам це сказати,
– сказала вихователька.

Що діти кажуть про своїх батьків: відповідь виховательки

Скільки Україна виділила на укриття для дитсадків?

  • У 2026 році держава вперше окремо виділяє 1 мільярд гривень на облаштування укриттів саме у дитсадках.
  • Громади зможуть створювати безпечні умови для роботи садочків і повернення дітей до очного або змішаного формату навчання, повідомив міністр освіти і науки України Оксен Лісовий.
  • До 26 січня засновники садків можуть подати заявки на фінансування укриттів.