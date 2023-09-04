Архитектурная трансформация: как теперь будут строить школы в Украине

Школа должна быть местом, куда дети ходят с удовольствием. В Украине хотят обновить советские здания, чтобы еще больше стимулировать жажду детей к новым знаниям.

Как рассказали в МОН, на Украине стартовала архитектурная трансформация советских школ. Сначала проект охватит восстановление 5 учебных заведений.

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Украинское образование хотят реформировать сразу в нескольких направлениях, одно из них – архитектурное.

Мы хотим, чтобы дети хотели ходить в школу, к месту с функциональными яркими пространствами для обучения и общения — без нерационального использования пространства и печальных строгих помещений.

– рассказали в министерстве.

Воплощение идеи уже началось: украинское урбан-бюро Big City Lab провело трехдневный международный воркшоп. В нем приняли участие украинские архитекторы, педагоги и министры. Мероприятие стало стартом восстановления 5 школ, разрушенных российскими оккупантами. Открыть их должны уже через год – в сентябре 2024 года.

Затем экспертизы и наработки передадут в МОН, после чего министерство будет работать над масштабированием проекта на школы по всей Украине.