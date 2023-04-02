Нужна система, а не мотивация: что делать, чтобы обучение онлайн давало результат

Самообразование и обучение онлайн – это процессы, без которых в современных реалиях невозможно добиться успеха. В теории все выглядит довольно легко, но как только люди берутся за обучение, начинается борьба с трудностями.

Обучение онлайн – это отличный способ приобрести новые знания и овладеть нужными навыками. Эта система идеальна, ведь вам даже не нужно выходить из дома, все необходимое – компьютер, интернет и мотивация – у вас уже есть.

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Вместе с тем, следует понимать, что добиться успеха возможно только благодаря наработанной системе. Есть факторы, которые вам следует предугадать и уделить им внимание, иначе обучение может затянуться, а вы можете разочароваться в своих силах.

Онлайн-обучение тоже требует усилий​ / Фото Pexels

Управляйте временем правильно. Речь идет не о разделе дня на определенные блоки, а о правильных приоритетах. Довольно часто мы напихиваем слишком много задач в расписание дня, и очевидно, что часть из них просто не может быть выполнена. Помните: успех состоит не в том, чтобы быть постоянно занятым, а в том, чтобы получать результат своих усилий.

Забота о ментальном здоровье. Этот пункт редко принимают во внимание, а зря: если у вас не хватает психологического ресурса, то ни обучение не может быть и речи. Конечно, вы можете просматривать видео и делать задания, но это будет занимать много времени и не доставлять никакого удовольствия.

Обычно онлайн образование – это не единственное наше занятие, поэтому следует понимать, что ваше внимание и другие ресурсы имеют определенные лимиты. Вам придется подумать об определенных ограничениях, чтобы иметь возможность учиться.

Больше общения. Закрыться дома и посвятить все свободное время учебе – не такая хорошая идея, как это может показаться на первый взгляд. Ограничивая себя только цифровым миром, вы наносите удар своему моральному состоянию, и к хорошим последствиям это не приведет. В конце концов, вы можете найти новых друзей в сфере, которой овладеваете, это даст вам заряд мотивации и новые интересные знания.

Постоянная практика. Элементарный совет, которым часто пренебрегают во время онлайн-обучения. Кажется, что мы поглощаем много информации и способны применить ее на практике, но когда дело доходит до задач, то оказывается, что знаем мы не так уж много.

Не пропускайте никаких задач, даже тех, которые кажутся элементарными, иначе пройдет время, и даже они будут казаться вам неподъемными.